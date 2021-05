Gulyás Gergely: a főváros fejlesztése nemzeti ügy

2021. május 28. 12:43

A főváros fejlesztése nemzeti ügy, ezért pártpolitikai határokra tekintet nélkül fontos a kormányzat számára - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken, amikor szilárd burkolatot kapott utakat avatott Budapest XVII. kerületében, Rákosmentén.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a fővárosi önkormányzat gyakorlatával ellentétben, amely "lehúzta" a kormánypárti vezetésű kerületek terveit a főváros útfelújítási programjából, a kormány az ellenzéki kerületeket is segíti.



Jelentős összeget kapnak ellenzéki vezetésű kerületek; a XI., a XIV. és a XVIII. kerületnek összesen több mint egymilliárd forintot ítéltek meg az útépítési programban földutak szilárd burkolattal való ellátására - tette hozzá a politikus.



Emlékeztetett arra, hogy a fővárosnak ezt a programját a Fidesz budapesti szervezete kezdeményezte 2017-ben. Azóta már több mint 20 milliárd forintnyi forrást biztosított a költségvetés a megvalósításra és a jövő évben is folytatódnak a munkálatok.



Gulyás Gergely arra biztatta a kerületi önkormányzatokat, hogy továbbra is pályázzanak a program forrásaira.



Szatmáry Kristóf, a program miniszteri biztosa kijelentette: Budapest "minden híreszteléssel ellentétben" épül és szépül. Elmondta, a program keretében az elmúlt három és fél évben 350 fővárosi - összesen 80 kilométernyi - utca kapott szilárd burkolatot, és a 2022-es költségvetésben is rendelkezésre állnak a források a folytatásra.



Horváth Tamás (Fidesz-KDNP), a XVII. kerület polgármestere közölte, hogy a főváros 2019-ben hivatalba lépett új vezetése nem támogatta az ellenzéki vezetésű kerületek útfejlesztési terveit. Úgy fogalmazott, hogy Karácsony Gergely főpolgármester egy tollvonással ellehetetlenítette a Zrínyi utcai csomópont átépítését és a Vidor utca fejlesztését; utóbbi kormányzati támogatás nyomán mégis megvalósulhat a jövőben.



Hozzáfűzte: a most avatott beruházás keretében a földutak szilárd burkolattal való ellátása mellett megépítették az ingatlanok kocsibejáróit, bővítették a közvilágítást és gondoskodtak a csapadékvíz elvezetéséről is - sorolta a polgármester.



Dunai Mónika (Fidesz-KDNP), a kerület országgyűlési képviselője azt mondta, hogy Rákosmentét korábban a "főváros mostohagyerekeként", "hátsó udvaraként" kezelték, ám 2010 után megindult a térség fejlesztése, amely új lendületet kapott Tarlós István főpolgármesterré választásával.



Hozzátette, ez a lendület most megtorpanni látszott, ám nem maradtak magukra, mert a kormány támogatására továbbra is számíthatnak. Ezt mutatja a most felújított nyolc utca is, az egymilliárdos beruházáshoz 50 százalékos támogatást nyújtott a központi költségvetés - közölte Dunai Mónika.



MTI