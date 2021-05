Magyar tulajdonba kerül a Budapesti Metropolitan Egyetem

2021. május 28. 17:58

Befektetési politikájának megfelelően a varsói központú CEE Equity Partners magántőke alapja magyar befektetőnek értékesíti a Budapesti Metropolitan Egyetemet (METU), az új tulajdonos az Optima Befektetési Zrt. érdekeltsége, a Közép-Európa Alfa Vagyonkezelő Kft. - közölte az egyetem az MTI-vel pénteken.

A közlemény szerint az Optima célja az, hogy befektetési stratégiájának megfelelően elősegítse az intézmény további fejlődését, és nemzetközi jelentőségű felsőoktatási intézménnyé tegye az egyetemet.



A közlemény szerint az adásvételi tranzakció várhatóan a jövő héten zárul.



"A Budapesti Metropolitan Egyetem stabil, érett, egyértelműen meghatározott célokat követő intézmény, erős menedzsmenttel, kiváló akadémiai testülettel és hallgatói közösséggel. Ennek köszönhető, hogy befektetésünk értéke az elmúlt hat évben folyamatosan nőtt, igen büszkék vagyunk a METU-s kollegákra és hallgatókra" - idézi a közlemény Szalai Tamást, a CEE Equity Partners befektetési igazgatóját.



"A nemzetközi tenderen világszínvonalú tanácsadók segítették a munkánkat, akik egyöntetűen kiváló befektetési lehetőségnek találták a Budapesti Metropolitan Egyetemet" - mondta a közlemény szerint Fekete Zoltán, az Optima Befektetési Zrt.-nek a vezérigazgatója.



A Budapesti Metropolitan Egyetem Magyarország legnagyobb magánegyeteme, amely évek óta nagy hangsúlyt fektet a képzések fejlesztésére, a hallgatók elégedettségének, ajánlási hajlandóságának növelésére. Az intézményben ezernél több külföldi hallgató tanul, a diákok több mint 30 népszerű szak közül választhatnak.

Az intézmény tevékenységét változatlanul Tóth Ágnes elnök-vezérigazgató és Bachmann Bálint rektor irányítja - írták.



Tóth Ágnes szerint az egyetem eddigi sikere, üzleti eredményei egyértelműen bizonyítják, hogy a Metropolitan jó úton jár, hiszen a hallgatók nagyra értékelik az intézmény képzéseit és komoly munkaerőpiaci potenciált látnak a METU-s diplomákban - tették hozzá.



A METU-n 2 karon 4 fő képzési terület van: kommunikáció, üzlet, turizmus és művészet, a diákok 32 alapszak, 34 mesterszak, 15 szakirányú továbbképzés és 7 felsőoktatási szakképzés magyar és angol nyelvű kínálatából választhatnak. Az egyetemre mintegy 7000 hallgató jár. Az intézmény 2001 óta meghatározó és dinamikusan fejlődő szereplője a hazai felsőoktatásnak és immár a kelet-közép-európai régiónak is. Jelenleg 5 kontinensen, közel 200 külföldi intézménnyel tart fenn partneri kapcsolatot.



2020-ban új kategóriát vezetett be az egyetem, az Alkotóegyetemet, amely a portfólió alapú képzési módszeren alapul. A myBRAND portfólió alapú oktatási módszert 2018-ban vezették be.

MTI