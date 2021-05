Konzultációba kezdett a Fidesz Debrecenben

2021. május 28. 18:39

Debreceni konzultáció címmel kéri ki a városlakók véleményét a "közös ügyekről" a Fidesz helyi szervezete - jelentette be a konzultációt elindító sajtótájékoztatón a párt városi elnöke pénteken.

Debrecen címere

Kósa Lajos (Fidesz) országgyűlési képviselő egy belvárosi kitelepülésen az újságíróknak és az egybegyűlt érdeklődőknek elmondta: a következő hetekben minden városrészbe elmennek a standjaikkal, hogy megkérdezzék az embereket a város koronavírus-járvány utáni újraindításáról vagy arról, mit gondolnak a védettségi igazolványról, és van-e javaslatuk arra, hogyan lehetne növelni az oltási hajlandóságot.



"Soha nem tapasztalt időszakon vagyunk túl" - mondta a kormánypárti politikus, megjegyezve, eljött az ország és Debrecen újraindításának időszaka is, és ehhez minden ember együttműködésére, támogatására szükség van, ezért is szeretnének minél több véleményt megismerni.



A konzultációs íven - amelyen semmilyen személyes adat megadását nem kérik - a zöld város, a közlekedésfejlesztés és a gondoskodó város programról is kérdezik a debrecenieket.



Egyebek mellett arra kíváncsiak, elégedettek-e a lakótelepek fejlesztésével, akarják-e, hogy még több kereszteződésben jelzőlámpa-visszaszámlálót szereljenek fel, illetve hallottak-e róla, és elégedettek-e vele, hogy Debrecenben felújítják a bölcsődéket, óvodákat, iskolákat, szociális intézményeket és az orvosi rendelőket.



Pósán László (Fidesz) országgyűlési képviselő, a párt debreceni szervezetének alelnöke hozzátette: korábban fogadóórákon, közmeghallgatásokon rendszeresen konzultáltak az emberekkel, de erre a járványhelyzet miatt hosszú ideig nem volt lehetőség.

Pósán László – dehir



Az újranyitással kapcsolatban gyors, átgondolt lépések kellenek, ezért indították el a debreceni konzultációt: rövid idő alatt, minél több helybeli véleményét szeretnék megismerni és felhasználni a munkájuk során - fűzte hozzá a politikus.



