Novák: keddtől lehet jelentkezni a Stipendium Peregrinum ösztöndíjra

2021. május 28. 18:47

Keddtől lehet pályázni a külföldi továbbtanulást támogató Stipendium Peregrinum ösztöndíjra - nyilatkozta a közmédiának a családokért felelős tárca nélküli miniszter pénteken.

Novák Katalin azt mondta, hogy június első két hetében olyan diákok jelentkezését várják, akiket már felvettek a világ legjobb egyetemeinek valamelyikére alap- vagy mesterképzésre.

A Nemzeti Tehetség Programból finanszírozott ösztöndíj a tandíjat teljes egészében fedezi, emellett a diákok egyéb költségeihez is hozzájárul. A sikeresen pályázók egy tanévre kapnak ösztöndíjat, de minden évben lehetőségük van újra jelentkezniük, így akár a teljes képzési időszak alatt az ösztöndíj segítségével tanulhatnak - ismertette, hozzátéve: a támogatás felső határa 30 millió forint.



Tudatta: az ösztöndíj egyik feltétele, hogy amennyi időt finanszírozott az állam, annyi időt Magyarországon kell tölteniük a fiataloknak. Ez nem köti meg a diákokat, a fiatalok számára ennek ellenére is népszerű, kedvező lehetőséget nyújt az ösztöndíj - mondta a miniszter, aki szerint idén jelentős lesz a túljelentkezés.



Novák Katalin beszámolt arról is, hogy a diákok egyik népszerű célpontja az Egyesült Királyság: a jelenlegi 17 ösztöndíjasból 14-en ott folytatják tanulmányaikat.





Az ösztöndíjra a www.ntk.hu honlapon lehet majd jelentkezni. A kiválasztottak július első napjaiban táborban vesznek részt, majd egy szakmai, független bíráló bizottság választja ki közülük a végső nyerteseket - mondta a Londonban tartózkodó miniszter.

MTI