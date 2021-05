Lukasenka: kísérlet történik a fehérorosz állapotok destabilizálására

2021. május 28. 19:32

Kívülről vezérelt kísérlet történik arra, hogy ismét az elmúlt év augusztusának szintjére destabilizálódjon a helyzet Fehéroroszországban - jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, amikor pénteken Szocsiban fogadta őt orosz hivatali partnere, Vlagyimir Putyin.

Lukasenka és Putyin Szocsiban – reuters

Lukasenka kamerák előtt azt mondta, hogy dokumentumokat hozott állításának alátámasztására.



"Egyszerűen világos, hogy mit akarnak tőlünk nyugati barátaink. Nincs is miről vitatkozni. De nincs olyan magaslat, amelyet a bolsevikok be ne vettek volna. Mi is bevesszük őket" - mondta a fehérorosz vezető.



Kifogásolta, hogy az uniós államok kitiltották légterükből a Belavia légitársaságot, amelynek semmi köze sincs ahhoz, hogy vasárnap Minszkben leszállították a Ryanair Athén-Vilnius járatát, és őrizetbe vették a gépen utazó Raman Prataszevicset, a tavalyi fehérorosz ellenzéki megmozdulásokat koordináló NEXTA Telegram-csatorna alapítóját és orosz barátnőjét.



Lukasenka nehezményezte, hogy a Nyugat büntetőintézkedéseket hozott a Belavia ellen, holott több ország háláját fejezte ki amiatt, hogy a lágitársaság szerepet vállalt több ezer ember Minszken keresztül történő hazaszállításában, amikor a légi közlekedést korlátozták a Covid-19-járvány miatt.



Putyin "érzelemkitörésnek" nevezte a Ryanair-botránnyal kapcsolatos reagálásokat. Emlékeztetett, hogy 2013-ban, amikor Evo Morales bolíviai elnök gépét szállították le Bécsben - mert Washington gyanúja szerint a fedélzeten tartózkodott Edward Snowden informatikus, aki adatokat hozott nyilvánosságra az amerikai jelhírszerzésről - "csend" volt a Nyugat részéről.



Az orosz elnök elmondta, hogy a mostani találkozót még a Ryanair utasszállítójának vasárnapi minszki leszállítása előtt eltervezték és, mint mondta, a feleknek ezen kívül is van mit megtárgyalniuk. Közölte, hogy meg fogják vitatni az orosz-fehérorosz szövetségi állam keretei közötti integráció aktuális témáit. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet a fokozatosság és mindkét fél érdekei biztosításának fontosságára.



Putyin közölte, hogy júniusban kezdődik meg a fehérorosz atomerőmű ipari üzemeltetése.



A fehérorosz vezető elfogadta házigazdája tengeri fürdőzésre szóló javaslatát. Az előzetes tájékoztatás szerint egyébként a felek nem tartanak sajtótájékoztatót.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy a munkatalálkozó egynapos lesz.

MTI