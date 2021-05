Magyar falu program: javul a vidéken élők életminősége

2021. május 28. 19:59

Javul a kistelepüléseken élők életminősége a Magyar falu programnak köszönhetően. Az ötezer lakosnál kevesebb lélekszámú települések fejlesztésére 2019-ben 150 milliárd forintot, 2020-ban több mint 200 milliárdot, 2021-ben pedig 250 milliárd forintot meghaladó összeget fordítottak - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos pénteken, királyszentistváni sajtótájékoztatóján.

Gyopáros Alpár elmondta: a program célja, hogy megállítsa, ha lehet vissza is fordítsa a kistelepülések népességszámának csökkenését. A komplex program elemei: az otthonteremtést segítő falusi csok, a mellékutak megújítását, az életminőség javítását célzó, a piaci szereplők támogatására irányuló pályázati lehetőség, valamint a közelmúltban indult, a mikrovállalkozások fejlesztését célzó programelem. Utóbbi révén összesen 25 milliárd forint pályázható meg - tette hozzá.



Az elmúlt két esztendőben mintegy ezer kistelepülésen növekedett a népességszám a programnak köszönhetően - fűzte hozzá a kormánybiztos.



Közlése szerint a falusi csok-ot 2019 óta 21 ezer család vette igénybe 110 milliárd forint értékben. A mellékutak megújítását célzó program révén 3000 kilométernyi út újult meg és további 1500 kilométer megújulása várható jövőre. Az életminőséget javító program részeként 2 ezer közösségi tér újult meg összesen 26 milliárd forint értékben.



A Magyar falu program a kisboltok megmentését is célul tűzte ki, a már megszüntetett boltok újranyitása mellett a működő kisboltok támogatása is fontos - fogalmazott Gyopáros Alpár, hozzátéve, hogy háromszáz helyen szűnt meg ez a szolgáltatás, aminek következtében sokan elköltöztek a településről.



Ovádi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy a Magyar falu program különösen népszerű a településvezetők körében, hiszen a pályázatok egyszerűek és nem igényelnek önerőt.



Kőszegi Ilona, Királyszentistván független polgármestere elmondta, hogy a településen 15 millió forintért megújult a faluház alsó szintjén a vizesblokk, valamint a belső burkolat.

MTI