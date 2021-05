Női kézilabda NB I - Bajnok lett a Fradi

2021. május 28. 20:29

Hat év után ismét a Ferencváros nyerte a női kézilabda NB I-et, miután idénybeli utolsó mérkőzésén, pénteken házigazdaként 35-21-re legyőzte az MTK-t.

Ferencváros bajnok női kézilabdacsapata ünnepel, elöl Szucsánszki Zita (b) és Kovacsics Anikó (j) a kupával az NB I-ben játszott FTC-Rail Cargo Hungaria - MTK Budapest mérkőzés után a budapesti Elek Gyula Arénában 2021. május 28-án. Az FTC házigazdaként 35-21-re legyőzte az MTK-t. MTI/Illyés Tibor

Ha a Bajnokok Ligája hétvégi, budapesti négyes döntőjére készülő Győri Audi ETO KC a jövő héten megnyeri mindkét elhalasztott mérkőzését, ugyanannyi pontja lesz, mint az FTC-nek, de az egymás elleni eredmények a fővárosiaknak kedveznek.



A Ferencváros - amely 25 győzelemmel és egy vereséggel zárta az idényt - 13. alkalommal lett bajnok, 2007-es sikere után mindössze másodszor.

Eredmény:

FTC-Rail Cargo Hungaria - MTK Budapest 35-21 (18-13)

Jól kezdtek a zöld-fehérek (8-3), és korai időkérésre késztették a vendég gárda edzőjét. Az MTK közelebb is zárkózott (8-6), az első félidő második felében azonban ismét a házigazda akarata érvényesült, amely a szünetre ötgólos előnnyel vonulhatott az öltözőbe.



A második játékrész derekára megnyugtatóról magabiztosra nőtt a ferencvárosi fór (27-17), ezután a lelátón és - visszafogottabban bár, de a - kispadon is elkezdődött a bajnoki cím ünneplése. A hajrára örömkézilabdát bemutató FTC végül fölényes sikerrel szerezte meg a bajnoki címhez szükséges győzelmet, az utolsó percekben állva tapsoló közönség ünneplése közepette.



A találkozó legeredményesebbje a Ferencváros hét gólt szerző játékosa, a német Emily Bölk volt.



Az aranyérmeket Nagy László, a magyar szövetség (MKSZ) alelnöke akasztotta a bajnokcsapat játékosainak nyakába, majd Kovacsics Anikó és Szucsánszki Zita tőle vehette át a bajnoki trófeát is.



"Jó volt ez a tavasz: bajnoki cím és olimpiai kvótaszerzés, ezzel legközelebb is kiegyezem" - értékelt gyermekét kezében tartva az M4 Sportnak Elek Gábor, aki egyben a magyar válogatott szövetségi kapitánya is. Leszögezte: nagy kő esett le a szívéről a sikerrel.



"Jól alkalmazkodtunk ehhez a minden szempontból nehéz évhez" - fogalmazta meg az aranyérem megszerzésnek legfontosabb elemét Elek.



Szucsánszki Zita hangsúlyozta: nagyon nehezen telt az idő a találkozó alatt.



"Borzasztóan büszke vagyok a csapatra" - szögezte le, egyben megköszönve a kilátogató szurkolók támogatását. - "Lélekben velünk voltak az év elején is, itt a végén pedig végképp."

A tabella:



1. FTC-Rail Cargo Hungaria 26 25 - 1 892-590 50 pont

2. Győri Audi ETO KC 24 23 - 1 874-501 46

3. Motherson Mosonmagyaróvár 25 18 - 7 720-673 36

4. Siófok KC 25 16 1 8 769-686 33

5. DVSC Schaeffler 24 15 1 8 726-655 31

6. Váci NKSE 25 15 1 9 739-725 31

7. MTK Budapest 26 14 2 10 785-805 30

8. Alba Fehérvár KC 25 8 1 16 657-781 17

9. Dunaújvárosi Kohász KA 25 8 - 17 662-741 16

10. Kisvárda Master Good SE 25 6 2 17 615-692 14

11. Érd 25 6 2 17 669-792 14

12. Boglári Akadémia-SZISE 25 6 1 18 668-783 13

13. Szombathelyi KKA 25 5 1 19 627-792 11

14. Békéscsabai Előre NKSE 25 3 2 20 604-791 8

Az eddigi bajnokok:



15-szörös: Vasas SC, Győri ETO KC

13-szoros: Ferencvárosi TC

9-szeres: Bp. Spartacus

5-szörös: Dunaújváros

3-szoros: Kőbányai KC, Csepel SC

2-szeres: Debreceni VSC

1-szeres: Debreceni Petőfi, Miskolci VSC, Veszprémi SE, VM Fűszért

Az elmúlt tíz év bajnokai:



2011/12: Győri Audi ETO KC

2012/13: Győri Audi ETO KC

2013/14: Győri Audi ETO KC

2014/15: FTC-Rail Cargo Hungaria

2015/16: Győri Audi ETO KC

2016/17: Győri Audi ETO KC

2017/18: Győri Audi ETO KC

2018/19: Győri Audi ETO KC

2019/20: a koronavírus-járvány miatt nem avattak bajnokot.

2020/21: FTC-Rail Cargo Hungaria

MTI