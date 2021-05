A futballmeccseken 2022 végéig lehetőség lesz öt játékost cserélni

2021. május 28. 21:30

A futball szabályalkotó testülete (IFAB) ismét meghosszabbította a mérkőzésenkénti öt cseréről szóló módosítást.

A 2020 májusában bevezetett és azóta több alkalommal is meghosszabbított változtatás az IFAB pénteki tájékoztatása alapján 2022 végéig marad érvényben.



A testület kiemelte: a koronavírus-járvány labdarúgásra gyakorolt hatását változatlanul figyelemmel kísérik, hiszen ahhoz kapcsolódóan kell meghozni a szükséges döntéseket. Az IFAB utalt arra is, hogy a mostani módosítás is egy ilyen vizsgálat eredményeként született meg.



Az változatlanul a kontinentális tagszervezetek hatáskörébe tartozik, hogy élnek-e ezzel vagy sem, de a lehetőségük továbbra is megvan rá.



Az európai szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága március végén döntött arról, hogy a nyárra halasztott Európa-bajnokságon - amelyen a magyar együttes is szerepel, Budapest pedig az egyik házigazda - a szokásos három helyett öt cserelehetőségük lesz a szövetségi kapitányoknak.

A legfrissebb hosszabbítás viszont már magában foglalja a 2022 novemberében és decemberében megrendezésre kerülő katari világbajnokságot is.





MTI