Csaknem végzetes hiba lépett fel a NASA marsi helikopterének tesztje során

2021. május 29. 14:47

Az Ingenuity navigációs kamerája másodpercenként 30 felvétellel segíti a helikopter koordinált mozgását. A hatodik repülés közben egyetlen eltűnő képe kis híján az eszköz vesztét okozta.

A Mars 2020 küldetés 91. marsi napján az Ingenuity marsi helikopter végrehajtotta hatodik repülését – erről számolt be a NASA.

Ez már egy nem tervezett teszt volt, eredetileg csak öt repüléssel számoltak a NASA szakemberei a vörös bolygón. A felszállások során egyre összetettebb feladatokat oldott meg az 1,8 kilós helikopter, ami eddig hiba nélkül működött.

A legutóbbi hatodik repülés közben a helikopter hatókörét kiterjesztették, és sztereó fényképek készítésével szerették volna bemutatni a légi felvételek készítésének hatékonyságát.

Az első ember alkotta szerkezet, ami egy másik bolygón irányított repülést hajt végre 10 méter magasra szállt fel, majd délnyugati irányba 150 métert haladt 4 méter/másodperces sebességgel. Ezután délre fordult, megtett 15 métert, eközben pedig nyugati irányba képeket készített. Végül észekkeleti irányba megtett még 50 métert és landolt.

Az Ingenuityről készült felvétel az egyik teszt elvégzésekor (Fotó: NASA)

A hatodik repülés telemetriai adatai szerint az első 150 métert gond nélkül megtette a helikopter, azonban a szakasz végén valami furcsa történt: Az Ingenuity elkezdte korrigálni a sebességét, előre és hátra billent, az energiafogyasztásában is zavarok léptek fel. Ez a viselkedése a repülés hátralévő részén is megmaradt, a leszállás előtt az érzékelők szerint már több mint 20 fokkal megdőlt.

A hatodik teszt során készített felvételen látható, hogy a helikopter megbillent repülés közben (Fotó: NASA)

A probléma ellenére végül az Ingenuity képes volt biztonságban leszállni megközelítőleg 5 méterrel a kijelölt leszállóhely körzetében. A komolyabb károsodást az akadályozta meg, hogy a vezérlőrendszerét úgy tervezték, hogy az ehhez hasonló komolyabb stabilizációs problémákat is képes legyen elviselni. A korábbi repülések esetén a helikopternek ezt a képességét nem kellett igénybe venni, mert minden a várakozásoknak megfelelően alakult, most azonban megmentette az Ingenuityt.

Egy másik tervezési megoldás is segítette végül a biztonságos landolást. Az Ingenuity a repülései végén a landoláskor nem használja fel a navigációs kamerájának képeit a mozgásának korrigálására, így most, a hatodik repülésekor a hibás képeket is figyelmen kívül hagyta a repülés utolsó szakaszában. Így a helikopter billegése is megszűnt a leszálláskor, és ezért biztonságosan landolhatott.

A NASA szakemberei szerint igazából az, hogy egy ilyen probléma ellenére az Ingenuity sértetlenül leszállt, azt jelzi, hogy a rendszer képes megbirkózni a váratlan kihívásokkal is.

A marsi helikopter egy fedélzeti érzékelő segítségével méri fel gyorsulását és a mozgásának irányát, majd az adatok időbeli követésével képes meghatározni a helikopter helyzetét és sebességét.

A fedélzeti rendszere hihetetlen sebességgel dolgozza fel ezeket az információkat, másodpercenként 500-szor frissítve az adatokat.

Önmagában ez a módszer azonban hosszú távon önmagában nem lenne elég pontos, ezért az Ingenuity navigációs kamerájának képeit is felhasználják az irányításához. Az eszköz másodpercenként 30 képet készít a Mars felszínéről, az aktuális képek készítésének idejét és a felvételek tartalmát felhasználva képes a helikopter a mozgásának korrigálására.

A mostani teszt elvégzésekor a hibát az okozta, hogy a repülés 54. másodpercében egyetlen kép elveszett, ezért pedig az összes ezt követő felvételre rossz időbélyegző került, ami megzavarta az Ingenuity tájékozódását.

A hibás adatok miatt próbálta a helikopter korrigálni a mozgását, és ezért billegett folyamatosan.

