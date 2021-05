Költségvetés - Fidesz: jövőre is folytatódik a Magyar falu program

2021. május 30. 10:55

A jövő évi költségvetés biztosítja a Magyar falu program folytatását, méghozzá bővülő lehetőségekkel - jelentette ki Horváth László Fidesz-szóvivő vasárnap.

A kormánypárti politikus az MTI-hez eljuttatott videoüzenetében közölte, hogy a falusi csok (családi otthonteremtési kedvezmény) továbbra is támogatja a vidéki otthonteremtést. A falusi útalapból 1500 kilométeren újulnak meg mellékutak, és több ezer pályázat segíti a falusi óvodák, iskolák, orvosi rendelők, játszóterek közösségi terek felújítását, hasznos eszközök, erőgépek, buszok beszerzését, boltok üzemeltetését - sorolta.

A kormány azért hozta létre a Magyar falu programot - tette hozzá -, hogy nőjön a kisebb települések népességmegtartó ereje, a falusi élet pedig minél több embernek legyen vonzó.

Horváth László szerint a baloldali kormányok a mostanival ellentétben faluromboló politikát folytattak, százával zártak be óvodákat, iskolákat, vasúti vonalakat számoltak fel, "végzetesen eladósították" a kisebb településeket is. Akkoriban az is elhangzott - mondta -, hogy a falu mint településforma elavult, a Fidesz viszont értékesnek tartja a falvakat.

A 2022-es költségvetés is bizonyítja, hogy a jelenlegi kormány hisz a falvakban, a Magyar falu program céljában, sikerében - hangsúlyozta a Fidesz szóvivője.

MTI