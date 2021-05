Berobbanhat a mobilpiac

2021. május 31. 09:23

Az IDC piacelemző cég 2015 óta nem tapasztalt keresletre számít az okostelefonok piacán – olvasható az Origo cikkében.

Az IDC elemzőinek előrejelzése meglehetősen optimista képet fest az okostelefon-piacról. A szakemberek jóslatai alapján idén ugyanis 1,38 milliárd okostelefon fogyhat, ami tavalyhoz képest 7,7 százalékos emelkedés lenne. Ezzel együtt pedig azt is jelentené, hogy a kereslet 2015 óta nem látott magasságokba emelkedne.

A trend a számításaik szerint 2022-ben is folytatódik, bár akkor már csak 3,8 százalékos éves növekedés mellett. Az IDC szerint a keresletet az olcsóbb 5G-s mobilok érkezése generálja majd részben, emiatt pedig az 5G-s készülékek eladásai is jelentősen emelkedhetnek (persze az is igaz, hogy egyre kevesebb az olyan új készülék, amiben nincs 5G-támogatás).

Origo