Csak kisebb hiányosságokat tárt fel az MNB a Babaváró kölcsönöknél

2021. május 31. 10:36

Nem tárt fel rendszerszintű hiányosságokat a Babaváró kölcsönnel kapcsolatos jogszabályi előírások ellenőrzése során az MNB. Az ellenőrzött hat hitelintézetnél feltárt hiányosságok többségét még a felügyeleti ellenőrzés ideje alatt kijavították, az előírt további kötelezettségeket pedig a megadott határidőkben folyamatosan teljesítik az érintett piaci szereplők.

A Babaváró kölcsönt 2019. július 1-jei megjelenése óta fokozott ügyfélérdeklődés övezi. E kölcsönforma népszerűségére, valamint a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) beérkező fogyasztói észrevételekre tekintettel a jegybank 2020-ban 6 hitelintézetnél – Erste Bank Hungary Zrt., Gránit Bank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Sberbank Magyarország Zrt., OTP Bank Nyrt. és Takarékbank Zrt. – indított felügyeleti ellenőrzést a babaváró támogatásról szóló kormányrendeletben foglalt prudenciális és fogyasztóvédelmi rendelkezések betartásának áttekintése céljából. Az MNB kiemelten tekintette át a Babaváró kölcsön igénylések során az ügyfelek részére átadott, megküldött dokumentumokat.

Ellenőrizte emellett a hitelintézetek által betartandó folyósítási díjmentesség, a maximált futamidő, havi törlesztőrészlet és kamatmérték, valamint a – hitelbírálathoz szükséges valamennyi dokumentum rendelkezésre állásától számított – legfeljebb 10 munkanapos elbírálási idő betartását is. A felügyeleti ellenőrzés egyaránt áttekintette a folyósított és elutasított ügyleteket is. Kiterjedt továbbá arra is, hogy a szerződési feltételek, hirdetmények, termékismertetők és belső folyamatok, szabályzatok a kormányrendeletben foglaltakkal összhangban vannak-e. A hitelintézeteknek a jogszabályi előírás szerint a hitelnyújtást követően biztosítaniuk kell a törlesztés szüneteltetésének lehetőségét, amelynek ellenőrzése ugyancsak a vizsgálat része volt.

Az MNB ellenőrzése során – néhány kisebb súlyú adminisztrációs hibából eredő hiányosság feltárása mellett – megállapította, hogy 2020-ban két pénzügyi intézmény nem, illetve csak részben teljesítette ügyfelei felé az éves, a fizetendő havi törlesztőrészlet összegéről szóló tájékoztatási kötelezettségét. Két hitelintézet esetében a jegybank azt is feltárta, hogy túllépték a rendelkezésükre álló maximális elbírálási időt. Szintén két banknál az MNB megállapította, hogy egyes Babaváró kölcsönszerződéseikben az előírt kamatmaximumot meghaladó kamatot rögzítettek.

A hitelintézetek többségénél a belső szabályozások vagy a szerződési feltételek, illetve a Babaváró kölcsönnel kapcsolatos tájékoztatási dokumentumok nem voltak összhangban a konstrukció kereteit meghatározó kormányrendeletben foglaltakkal. Így például egyes esetekben az adott hitelintézetek nem tudták igazolni a hiánypótlásról vagy az elutasításról szóló értesítő levél kiküldését. A feltárt hiányosságok pótlására, illetve a szükséges korrekciók végrehajtására az MNB határidők kitűzésével hívta fel az érintett hitelintézeteket. Ezek teljesítését folyamatosan nyomon követi.

MH