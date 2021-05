Nemcsak a koronavírus miatt fontos a D-vitamin

2021. május 31. 11:49

Az egész élet folyamán szükség van megfelelő mennyiségű D-vitaminra, mert az szinte minden életműködésben szerepet játszik - mondta a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) elnöke az M1 csatorna Ma Reggel című műsorában.

Szűcs Zsuzsanna azt mondta, hogy a D-vitaminnak többek között fontos szerepe van a növekedésben, a reprodukcióban, az anyagcserebetegségek megelőzésében, a csontrendszer egészségének megőrzésében és a csontok rugalmasságának biztosításában. Gyermekkorban különösen nagy jelentősége van a megfelelő D-vitamin bevitelének, mert hozzájárul az ásványi anyagok beépüléséhez a szervezetbe – ismertette.

Tudatta, hogy a gyerekeknek kortól függően 400–1000, a felnőtteknek 2000–2500 nemzetközi egység bevitele javasolt, de például az elhízottaknak és az időseknek ennél is többre lehet szükségük. Az étrend-kiegészítők mellett a D-vitamin bevihető bizonyos ételekkel is – például halakkal, tojássárgájával, D-vitaminnal dúsított joghurtokkal, margarinokkal – , de pólóban és rövidnadrágban 10-15 perc napon töltött idő is elegendő – mondta az MDOSZ elnöke.

hirado.hu