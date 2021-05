Nincs valóságalapja Karácsony Gergely állításának

2021. május 31. 19:53

A mítoszépítés része, nincs valóságalapja Karácsony Gergely állításának miszerint megkereste őt a hatalom, hogy mennyiért lépne vissza az előválasztáson – így látják XXI. Század Intézetnél. Elemzőik szerint a főpolgármester ezzel is erősíteni szeretné pozícióját, igyekszik azt a látszatot kelteni mintha a Fidesz tartana tőle, mivel egyes felmérések alapján jelenleg nem áll jól a baloldali miniszterelnök-jelöltek versenyében.

Karácsony Gergely főpolgármesterként indult el az ellenzéki előválasztáson, és kampányában még szülőfalujából, Nyírtassról is bejelentkezett, hogy kiemelje vidéki származását.

Karácsony Gergelynek van egyfajta háttere főpolgármesterként, van mögötte egy összefogás, ugyanakkor vidéken ez az összefogás elég gyenge, sőt ha Kelet-Magyarországot nézzük, akkor még inkább gyenge pozíciókról beszélhetünk – mondta Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője az M1 Ma reggel című műsorában.

A Karácsony Gergely mögötti párt, a Párbeszéd Magyarországért egy olyan párt, ami csak Budapesten létezik, vidéken nincsenek alapszervezetei, ahol született és ahonnan származik, nem létezik ez a párt – tette hozzá.

Az elemző szerint az, hogy a szülőfalujában is kampányolt, azt akarta elérni Karácsony Gergely, hogy megpróbálja valamilyen módon a vidéki szavazókat is maga mellé állítani.

De egyre inkább a két terület, a főváros és a vidék közé fog szorulni, mert vidéken továbbra sincs beágyazottsága, Budapesten viszont egyre inkább elveszti a szimpátiát.

Főpolgármesterként a kampányában tett ígéreteit nem teljesíti, és most már úgy tűnik, hogy nem foglalkozik a fővárossal, hanem egyre inkább a miniszterelnök-jelölti pozíciója kerül előtérbe.

Nagy Ervin azt is elmondta, hogy Karácsony Gergely mögött egy olyan kampánystáb működik, amely külföldi mintákat vesz elő, és próbál alkalmazni magyar viszonyok között. Ezt láttuk a 99 mozgalomnál is, amely amerikai mintára született, és egyre inkább úgy tűnik, hogy az amerikai mintákat követi, vagy pedig a tanácsadói között is vannak olyanok, akik részt vettek amerikai kampányokban.

Az imázsépítés is pontosan erről szól, tehát megpróbálják úgy őt felépíteni – nagyon hasonlóan Joe Biden amerikai elnökhöz –, hogy egy szerethető, kicsit esetlen karakterként mutassák be. Olyan imázs kezd kialakulni, amit nevezhetünk mítosznak is, hiszen az elmúlt időszakban ez lelepleződött: ez az imázs nem egy valódi imázs, az ember, aki a politikus mögött van, nem önazonos a politikussal.

Az elmúlt egy hétben kiderült, hogy ez egy olyan szerep, ami egyrészről nem áll jól Karácsonynak, másrészről pedig nagyon sok helyen kiderült, hogy nem is igaz. Ilyen például az állítólagos nyelvvizsgája, az egyetemi karrierje, de a vidéki megjelenése is – mondta Nagy Ervin.

Karácsony Gergely egy minapi interjúban úgy fogalmazott, hogy megpróbálták őt megvenni, vagyis a Fidesz őt nagy ellenfélnek tekinti.

A kijelentésének kettős célja volt, megpróbálta elterelni a figyelmet arról a hazugságspirálról, amibe a múlt héten vagy az elmúlt napokban belekeveredett, másrészről pedig nyilván egy pozicionálásról van szó, hiszen nem áll jól a miniszterelnök-jelöltek népszerűségi listáján, éppen ezért megpróbálja magát úgy pozícionálni, mintha ő lenne a legerősebb miniszterelnök-jelölt az ellenzéki oldalon.

Nagy Ervin megjegyezte, hogy 2018-ban már éltek ezzel a kampányeszközzel, amikor az MSZP és a Párbeszéd jelöltje volt Karácsony Gergely, és akkor is hasonlóan fogalmazott, miszerint meg akarta őt venni az akkori kormányzat.

Kommunikációs szempontból megdőlt a mítoszépítés, hazugságra hazugság rakódott. Két út állt a főpolgármester előtt, amikor kiderültek a múltjából azok az állítások, amelyek nem feleltek meg a valóságnak, hogy őszintén kiáll, és elmondja ezt, vagy megpróbál belőle kikeveredni, de ez nem sikerült. „Ezért most elindult egy olyanfajta új kampánystratégia, hogy megpróbálnak vele olyan interjúkat készíteni, amelyekből valamilyen módon pozitívan jön ki” – hangsúlyozta Nagy Ervin.

Szokatlan ez a pályafutás, amit Karácsony Gergely az elmúlt tíz évben végigvitt: ha végigvesszük az életében a fontos fordulópontokat, akkor azt láthatjuk, hogy egyik feladatát sem fejezte be. Az egyetem is egy ilyen terület és az LMP-ben ő volt az első, aki felállt a csapatával, aztán zuglói polgármesterként sem teljesítette az ígéreteit, aztán továbblépett, most pedig főpolgármesterként látjuk ugyanezt – emelte ki az elemző.

hirado.hu - M1