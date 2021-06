Anyaországi támogatással avattak óvodát Gyimesközéplokon

2021. június 1. 09:07

Szentmisével egybekötött ünnepségen avatták fel a magyar állam támogatásával épült gyimesközéploki Szent Gellért Óvodát. Mint elhangzott, feladat, hogy a magyar ajkú gyerekek a mesevilágon keresztül ismerjék meg a magyar kultúrát, és köteleződjenek el iránta.

Kép: Veres Nándor

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekséghez tartozó Gyimesközéploki Római Katolikus Plébániahivatal óvodájának avató ünnepségét tartották hétfőn délben.

A magyar kormány támogatásával épült gyimesközéploki új óvoda három csoportnak, azaz 75 magyar gyermeknek tud magas színvonalú elhelyezési és oktatási lehetőséget biztosítani. Hétfőn 52 óvodás gyermek vette birtokba az épületet. Az új, közel ötszáz négyzetméteres hasznos területű, illetve a közel ötezer négyzetméter alapterületű (telek) beruházás értéke 250 millió forint.

Az 5300 lakosú Gyimesközéplokon a Szent Gellért Óvoda immár a második, amelyet a magyar állam támogatásával építettek fel. A patakok völgyeibe felnyúló, nagy kiterjedésű hegyvidéki település lakosainak 99,3 százaléka vallotta magát magyarnak a tíz évvel ezelőtt tartott, legutóbbi romániai népszámláláson. Szent Gellért püspök vértanú tiszteletére neveztük el az óvodát. Ő volt a magyarok első tanítója, olyan név, amelyet nem tudnak, de nem is kell, hogy lefordítsanak más nyelvre. Szent Gellértre büszkék vagyunk, mert a magyar szent családot megtanította a jó keresztény erkölcsre, jó nevelést adott Szent Imre hercegnek.

Ennek a jó erkölcsnek és jó nevelésnek mi is részesei akarunk lenni, mi is meg akarjuk ígérni, hogy próbálunk növekedni korban, bölcsességben és kedvességben” – mondta köszöntőbeszédében Málnási Demeter plébános.

Tankó Mária Edit, a tanintézet vezetője kiemelte, áldásos, hogy nemzetünk élén ma olyan emberek állnak, akik számára nem az országhatár a döntő. „Így jöhetett létre a mai ünnep, amikor is Magyarország Kormánya a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programon belül ilyen csodálatos intézménnyel ajándékozta meg a közösségünket. Hiszem, hogy az itt majd táncparipákon száguldozó királyfik és királykisasszonyok méltó tagjai lesznek a nemzetünknek. Együtt, jó szándékkal, igaz szívvel, a jó Isten gondviselő kegyelmére hivatkozva sok mindent tehetünk – fogalmazott a tanintézet vezetője.

Grezsa István, a Kárpát-medencei magyar óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos az avató ünnepségen elmondta, a magyar kormány azért költött immáron mintegy 61 milliárd forintot az ország határain kívüli óvodák felépítésére és fejlesztésére, mert szeretné, ha minden magyar vagy vegyes családból származó gyermeknek meglenne rá a lehetősége, hogy európai színvonalú magyar óvodában nevelkedjen, a mesevilágon keresztül ismerje meg a magyar kultúrát és köteleződjön el iránta. „Ugyanakkor van egy praktikus oka is, hogy Magyarország Kormánya ilyen áldozatvállalással egy örömprogrammá fejlődött Kárpát-medencei óvodafejlesztési programba kezdett. Ez pedig az, hogy minden közgazdasági és minden egyéb tétel azt mondja, hogy a legfőbb érték az ember, a gazdaságban, a kultúrában, egyáltalán mindenben, ami a 21. században egy nemzetet sikerre vezethet. És egyúttal, hogy Magyarország immár eljutott odáig, hogy képes ilyen áldozatokat is vállalni, azt is jelenti, hogy egyfajta emberhalászatot is kívánunk végezni, mert meggyőződésem szerint akkor tudunk újra a határoktól teljesen függetlenül a Kárpát-medencében a bennünket megillető helyre kerülni, ha ezt a tizenhárom és fél millió magyart, itt az egész Kárpát-medencében egy nemzeti közösségbe tudjuk tartani és terelni. Ezáltal mi, magyarok, függetlenül attól, hogy mi történt száz évvel ezelőtt, újra betölthetjük azt a szerepet, amelyet Szent István király országában a történelem ura nekünk szánt. Semmiképpen sem kívánjuk ezt a szerepet más népek rovására betölteni, hiszen azzal is tisztában vagyunk, hogy ez a medence ugyanúgy a románoké, a szerbeké, a szlovákoké, mint miénk, magyaroké – fogalmazott a miniszteri biztos, hozzátéve, lehet, hogy ez az épület egy szegletköve is annak, hogy akár egy új Márton Áron, akár egy új Bethlen Gábor járjon a falai közé.

Az ünnepség végeztével a Szent Gellért Óvodát Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek szentelte fel. Az intézmény fenntartója a helyi önkormányzat lesz.

Molnár Rajmond

szekelyhon.ro