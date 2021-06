Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy

Egymást érik az újabb oltóanyag-szállítmányok a kormányhivataloknál. Bőséges a választék: így aki most regisztrál, annak sem kell sokat várnia vakcinára. Hétfőn AstraZeneca, Janssen, Moderna és Sinopharm oltásból vittek a szakrendelőkbe és a háziorvosi praxisokba. Továbbra is folyamatos a regisztráció és az időpontfoglalás is az oltásra. Eddig több mint 5,2 millióan kérték az oltást, 90 százalékuk már meg is kapta a vakcinát – számolt be az M1 Híradója.