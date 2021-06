A LOT járatáról szállították le Szentpéterváron a Nyílt Oroszország vezetőjét

2021. június 1. 14:37

A LOT varsói járatáról szállították le Szentpéterváron Andrej Pivovarovot, a Nyílt Oroszország civil szervezet vezetőjét, a kifutópályán guruló gépet az orosz légiforgalmi felügyelet fordította vissza - közölte kedden a lengyel állami légitársaság.

Pivovarov – imrussia.org

Pivovarov hétfő este számolt be a közösségi médiában arról, hogy a már mozgásban lévő repülőgépet visszarendelve szállították le és vitték be őt a határőrséget is felügyelő orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) irodájába a pulkovói repülőtéren, arra hivatkozva, hogy körözés alatt áll.



Az első híradásokból nem derült ki, hogy mi volt a célállomása a nemzetközi járatnak, amelyről a férfit leszállították.



A LOT a lengyel PAP hírügynökséghez eljuttatott közleményben arról tájékoztatott, hogy gurulás közben az orosz légiforgalmi felügyelet arra utasította a lengyel gép személyzetét, hogy forduljanak vissza parkolóhelyükre.



"A kapitánynak engedelmeskednie kellett az utasításnak, hiszen orosz joghatóság alatt tartózkodtak" - áll a LOT közleményében.



Pivovarov ügyvezető igazgatója volt a Nyílt Oroszországnak, melyet az emigrációban élő volt oligarcha, a Kreml-ellenes Mihail Hodorkovszkij alapított. A szervezet múlt csütörtökön feloszlatta magát, így akarván védeni tagjait a büntetőeljárástól a "nemkívánatos szervezetekről" rendelkező orosz törvény tervezett szigorítása kapcsán.



Lengyel sajtóértesülések szerint Pivovarovot az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) szentpétervári kirendeltségére vitték.



Letartóztatásának körülményeit Piotr Wawrzyk lengyel külügyminiszter-helyettes a TVP Info közszolgálati hírtelevízióban nyilatkozva kedden szokatlannak nevezte.



"Ha az oroszok le akarták tartóztatni az illetőt, ezt már a repülőtéri ellenőrzés idején megtehették volna. Kérdés, hogy miért éppen az adott pillanatban került erre sor?" - fogalmazott a külügyminiszter-helyettes.



A lengyel hatóságok jelenleg vizsgálják, hogy a letartóztatás időzítése "egyszerűen az orosz zűrzavar következménye, vagy más oka volt" - jelentette ki Wawrzyk. Korainak nevezte, hogy Varsó az ügy kapcsán fontolóra vegyen Oroszország elleni esetleges szankciókat, és a nemzetközi közösséghez forduljon az incidens miatt.



Egy másik lengyel külügyminiszter-helyettes, Marcin Przydacz szerint nem lehet kizárni, hogy "bizonyos provokációs jellege" is volt Pivovarov ilyen lefolyású őrizetbe vételének.



Lengyelországhoz kötődik a Ryanair Sun légitársaság május 23-i járatának minszki kikényszerített leszállása is. A Ryanair ír légitársaságnak ez a leánycége ugyanis Varsóban van bejegyezve a Wirtualna Polska hírportál megállapítása szerint, a gép törzsén lengyel zászló látható. Az Athénből Vilniusba tartó repülőgépen volt Raman Prataszevics, a Fehéroroszországban szélsőségesnek nyilvánított NEXTA Telegram-csatorna volt főszerkesztője is, akit a leszállás után orosz barátnőjével együtt őrizetbe vettek.



Az eset miatt az Európai Unió és az Egyesült Államok szankciókat vetett ki Fehéroroszországra, és azt ajánlották légitársaságaiknak, hogy kerüljék el a fehérorosz légteret.

MTI