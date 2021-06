Megkezdődik a Kőszeg-Szombathely vasútvonal teljes felújítása

2021. június 1. 14:50

Több mint 3,2 milliárd forintból újítják fel a Szombathely és Kőszeg közötti vasútvonalat, a hamarosan megkezdődő kivitelezési munkálatok várhatóan 2022 első felében fejeződnek be - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára kedden a kőszegi vasútállomáson tartott célfeladat-indító rendezvényen.

Mosóczi László elmondta: a fejlesztésnek köszönhetően nemcsak a 17 kilométer hosszú vasúti pálya újul meg teljesen, de a kőszegi vasútállomást és hét másik megállóhelyet is felújítanak. Kényelmes, magas peronok, korszerű LED-es térvilágítás és utastájékoztató eszközök, valamint fedett kerékpártárolók épülnek.



Hozzáfűzte: folyamatban van a Szombathely-Kőszeg vasútvonal villamosításának előkészítése is, az üzemeltető GYSEV várhatóan még idén kiírja a közbeszerzést a tervezésre. Ezzel a beruházással teljes hosszában villamosítottá válik a vasúttársaság magyarországi hálózata.



Az államtitkár szavai szerint az idén soha nem látott mértékben fejeződnek be hazai vasúti fejlesztések, az év végéig akár 700 milliárd forintnyi beruházás átadásával válhat még versenyképesebbé a hazai vonatközlekedés, a következő időszakban pályakorszerűsítésre 4 ezer milliárd forintot, a járműpark megújítására pedig 2 ezer milliárd forintot fordítanak.



A kőszegi térséget érintő gyorsforgalmi útfejlesztésekről szólva Mosóczi László elmondta: az M86-os gyorsforgalmi út folytatásának - Kőszeg irányába -, az M87-es gyorsforgalmú útnak az engedélyes tervei már az idén elkészülhetnek, a Szombathely-Kőszeg közötti szakasz megépítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésében pedig a jövő év elején indulhat közbeszerzési eljárás.



Kőszeg a távlatosabb közúti fejlesztésben is fontos szerepet tölthet be: a település a vidéki nagyvárosokat, gazdasági térségeket összekapcsoló M9 nyugati végpontja lehet - tette hozzá.



Ágh Péter (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője a projektindító rendezvényen úgy fogalmazott: a cél, hogy közúton és vasúton, de a településen belül is jelentősen javítsák, XXI. századivá tegyék a közlekedés körülményeit.



Hende Csaba (Fidesz), az Országgyűlés alelnöke, Szombathely országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a szombathelyi körgyűrű észak-keleti hiányzó szakaszának jövőbeni megépítése, a tervezett Szombathely-Egyházasrádóc közötti gyorsforgalmi út megépítése, valamint a Kőszeg-Szombathely közötti gyorsforgalmú út megépítése a vasi megyeszékhely számára együttesen 100 milliárd forintnyi megvalósuló fejlesztést jelent a következő években.



Básthy Béla (Fidesz), Kőszeg polgármestere köszöntőjében úgy fogalmazott, a vasúti és közúti fejlesztések "kinyitják" Kőszeget, amely így nemcsak a kőszegiek életminőségét javítja, de jobban megközelíthetővé válik az oda igyekvők, reményeik szerint egyre több belföldi és külföldi turista számára is.



Homlok Zsolt, a kivitelező Homlok Építő Zrt. vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a kivitelezés július elejétől szeptember végéig teljes vágányzárral jár majd, az utasokat vonatpótló autóbuszok fogják szállítani, de ígérete szerint igyekeznek úgy dolgozni, hogy minél kevésbé zavarják az utazóközönséget.



Kövesdi Szilárd, a GYSEV vezérigazgatója azt hangsúlyozta: bár csak 17 kilométer hosszú, de fontos számukra a Kőszeg-Szombathely közötti vasútvonal, a vasúttársaság meghatározó részese akar maradni a közösségi közlekedésnek és tovább szeretné növelni a vasúti személyszállítás kényelmét és biztonságát.

MTI