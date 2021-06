A Nyílt Oroszország volt vezetője: nemkívánatos szervezetben való részvétel

2021. június 1. 17:29

Nemkívánatos külföldi nem kormányzati szervezetben való részvétellel gyanúsította meg Andrej Pivovarovot, a Nyitott Oroszország ellenzéki szervezet volt igazgatóját az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) Krasznodari területi parancsnoksága - közölte kedden a hatóság sajtószolgálata.

Az SZK szerint Pivovarov 2020 augusztusában, egy külföldi, Oroszországban nemkívánatosnak minősített szervezet tagjaként agitációs jellegű anyagot tett közzé a szervezet támogatására. A gyanúsítottat több alkalommal is adminisztratív felelősségre vonásban részesítették, amiért részt vett a nemkívánatos szervezet tevékenységében.



Pivovarovot hétfő este szállították le LOT lengyel légitársaságnak a már a kifutópálya felé guruló repülőgépéről. Az aktivistát, aki Varsóba kívánt repülni, az SZK a Moszkvától mintegy 1200 kilométerre délre található Krasznodarba kívánja szállítani.



Pivovarov múlt csütörtökön jelentette be, hogy a Kreml-ellenes, emigráns volt oligarcha, Mihail Hodorkovszkij által alapított Nyílt Oroszország jogutód nélkül feloszlatta magát. A döntést azzal indokolta, hogy az orosz parlament alsóháza meg akarja szigorítani a "nemkívánatos szervezetekről" rendelkező törvényt, a Nyílt Oroszország pedig meg kívánta védeni tagjait a büntetőeljárásától.



Az oroszországi Nyílt Oroszország hivatalosan nem szerepel ugyan a "nemkívánatos szervezetek" listáján, de az ugyancsak Hodorkovszkijhoz kötődő, londoni székhelyű Open Russia Civic Movement és az OR (Otkritaja Rosszija) igen.

A Nyílt Oroszország 2019-ben már bejelentette, hogy feloszlatja magát, majd ugyanezen a néven megalakult egy új szervezet, de annak bejegyzését az igazságügyi minisztérium elutasította.



Az orosz hatóságok kapcsolatot látnak a Nyílt Oroszország és az Open Russia Civic Movement tevékenysége között. Ez indokul szolgált számukra arra, hogy feloszlassanak egy Moszkvában március 13-án tartott városi képviselői tanácskozást. Oroszországban a 2015-ben elfogadott vonatkozó törvény értelmében eddig több mint 30 szervezetet minősítettek "nemkívánatosnak".



Közben az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krím legfelsőbb bírósága kedden távollétében hatévi szabadságvesztésre ítélte és 200 ezer rubel (jelenlegi árfolyamon több, mint 770 ezer forint) pénzbüntetésre ítélte Refat Csubarovot, a krími tatárok medzsliszének vezetőjét, az Oroszország területi épsége elleni 2014-es zavargások szervezése címén. Csubarov ukrán állampolgár, aki Ukrajnában él.

Csubarov – euractiv.com



A medzslisz a 2016-ban történt oroszországi betiltása előtt elvileg a krími tatárok két és fél évente ülésező "parlamentje", a kurultáj 250 fős végrehajtó szerve volt. Vele szemben 2014-ben, a félsziget Oroszország általi elcsatolása nyomán, létrehozták a Krím elnevezésű régióközi társadalmi mozgalmat, amely kimondta, hogy immár a mozgalom és nem a medzslisz a krími tatárság érdekeinek valós és vitán felül álló képviselője. A testület volt és jelenlegi csúcsvezetőit terroristának bélyegezték.



A Krímet a 2014 márciusában megtartott helyi népszavazás eredményére hivatkozva csatolták Oroszországhoz. Az ENSZ-tagállamok túlnyomó többsége nem ismerte el a lépés legitimitását.

MTI