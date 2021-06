Szijjártó: Magyarország kiáll Izrael mellett

2021. június 1. 19:35

Magyarország kiáll barátja, és szövetségese, Izrael mellett - hangsúlyozta keddi jeruzsálemi találkozójukon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek.

"Izrael a barátunk, a szövetségesünk, s teljesen természetes, hogy amikor támadás éri, akkor kiállunk Izrael, a barátunk mellett" - mondta a magyar külügyminiszter a tárgyalások után adott nyilatkozatában. Benjamin Netanjahu megköszönte a kiállást, Szijjártó Péter pedig biztosította arról, hogy Magyarország a jövőben is hasonló álláspontot fog képviselni. "Minden egyes olyan nyilatkozatot, határozatot, amelyek tisztességtelenek lennének Izraellel szemben, amelyek Izrael-ellenesek, vagy netán antiszemita hangokkal rendelkeznének, egészen biztosan meg fogunk vétózni a jövőben is" - ígérte a magyar diplomácia vezetője Jeruzsálemben. "Izraelt megtámadta egy terrorszervezet, a Hamász. Sajnos a nemzetközi politikai arénában ennek kimondásához nem volt elég bátorság. A képmutatás és a kettős mérce miatt a nemzetközi közösség nem állt ki Izrael mellett" - emelte ki a magyar külügyminiszter. "A Hamászt és Izrael államot gyakorlatilag egy szinten kezelték, mintha a Hamász valamifajta NGO lenne, holott világosan kell beszélnünk, ez egy terrorszervezet, mely megtámadta Izraelt" -tette hozzá.



"Izraelnek igenis joga van az önvédelemhez" - hangsúlyozta a magyar külügyminiszter látogatásán a magyar közmédiának nyilatkozva."Sajnáljuk, hogy a nemzetközi politikai szervezetekben nem jött létre közös álláspont ezen helyzet értékeléséről" -tette hozzá.



"Sajnáljuk, hogy elvitatták azt a tényt, hogy Izraelt egy terrorszervezet támadta meg, sajnáljuk, hogy egyes nemzetközi szervezetek Izraelt és a Hamászt egy szinten akarták kezelni, mintha a Hamász egy NGO lenne, és sajnáljuk azt is, hogy a nemzetközi szervezetek nem beszéltek világosan arról, hogy Izraelnek igenis joga van az önvédelemhez" - bírálta Szijjártó a gázai rakétatámadások nemzetközi visszhangját.



"Magyarország az EU-ban és az ENSZ intézményeiben is több olyan álláspontot, közös nyilatkozatot, határozatot vétózott meg, amely álláspontok, nyilatkozatok rendkívül tisztességtelenek voltak" - emlékeztetett a magyar diplomácia tevékenységére utalva.



"Abszolút elfogultan, Izrael-ellenesen közelítették meg a valós helyzetet. Ezeket az Izrael-ellenes álláspontokat mi eddig sem támogattuk és a jövőben sem fogjuk támogatni"- ígérte Szijjártó Péter.



MTI