Nagy-Britannia: az EU-állampolgárok letelepedési kérvényeinek benyújtása

2021. június 1. 19:46

A brit belügyminisztérium emlékeztető közleményben hívta fel kedden a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok figyelmét arra, hogy már egy hónap sincs hátra a tartós letelepedési kérelem benyújtására kijelölt határidő lejártáig.

Nagy-Britannia tavaly január 31-én kilépett az Európai Unióból, de azok az EU-polgárok, akik 2020 végéig, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után kezdődött átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek az országban, továbbra is maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával. Ehhez azonban meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért - hivatalos jogi elnevezéssel letelepedett státusért - kell folyamodniuk.



A folyamodványokat idén június 30-ig lehet benyújtani.



A brit belügyminisztérium kedd este kiadott felhívásában hangsúlyozta, hogy már harminc nap sincs hátra e határidő lejártáig.



A tárca kérte az összes olyan EU-állampolgárt és családtagjaikat, akik 2020. december 31-én már állandó nagy-britanniai lakosok voltak, hogy haladéktalanul nyújtsák be a letelepedett státusra szóló kérvényüket, annak érdekében, hogy június 30. után is dolgozhassanak, tanulhassanak Nagy-Britanniában, és hozzáférhessenek az ingyenes brit egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásaihoz és egyéb kedvezményekhez.



A minisztérium emlékezteti az érintetteket a határidő betartásának fontossága mellett arra is, hogy minden egyes jogosult gyermek számára külön kérvényezni kell a letelepedett státust, és ezt a gyerekek nevében a szülőknek kell megtenniük, akkor is, ha saját maguknak már kérelmezték a letelepedési engedélyt és azt meg is kapták.



Jogosultságaik megőrzése végett azoknak az EU-állampolgároknak is kérvényezniük kell június 30-ig a letelepedett státust, akik már hosszú évek óta Nagy-Britanniában élnek - hangsúlyozza keddi felhívásárnak a brit belügyminisztérium.



A tárca kiemeli, hogy ők brit állampolgárságot is kérhetnek.



A felhívás szerint azoknak a jogosultaknak, akik lekésik a június 30-i határidőt, lesz ugyan lehetőségük később is a letelepedett státus kérvényezésére, de ehhez méltányolható indokokat kell felmutatniuk, és a brit hatóságok minden ilyen esetben egyéni elbírálás alapján döntenek.



A brit belügyminisztérium legfrissebb, idei első negyedévi összesítése szerint a 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő állampolgárai közül március 31-ig 5,3 millióan nyújtották be a letelepedett státusra szóló kérvényüket.



Az országokra lebontott lista élén a lengyelek és a románok állnak 975 180, illetve 918 270 letelepedési folyamodvánnyal.



A felső ötös mezőnyben szerepelnek az olaszok 500 550, a portugálok 376 440, és a spanyolok 320 850 benyújtott kérelemmel.



Ennek az öt országnak az állampolgárai adták be az idei első negyedév végéig beterjesztett összes letelepedési folyamodvány 58 százalékát.



A legnagyobb EU-tagországok Nagy-Britanniában élő állampolgárai közül a franciák 206 910, a németek 145 420 tartós letelepedési kérvényt nyújtottak be.



A magyarok a középmezőnyben járnak 140 460 benyújtott letelepedési kérelemmel.

MTI