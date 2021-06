Covid – Most először haláleset nélkül telt el 24 óra az Egyesült Királyságban

2021. június 1. 20:15

A brit egészségügyi minisztérium keddi beszámolója szerint az elmúlt 24 órában nem volt halálos áldozata az Egyesült Királyságban a koronavírus-járványnak. A járvány tavaly tavaszi elhatalmasodása óta most telt el először úgy egy teljes nap, hogy az egész országban senki nem halt meg a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségben.

Az elmúlt hetekben többször előfordult, hogy Skóciában, Walesben vagy Észak-Írországban a helyi egészségügyi hatóságok egyetlen halálesetet sem jelentettek egy-egy napon, de Angliában - az Egyesült Királyság messze legnagyobb, több mint 56 milliós országában - egészen keddig minden nap volt halálos áldozat.



A szaktárca adatismertetése szerint a kedden zárult egy hétben 43-an haltak meg országszerte a Covid-19 betegségben, 10,4 százalékkal kevesebben, mint a múlt kedden zárult előző egyheti időszakban.



A nagy-britanniai koronavírus-járvány januári tetőzése idején előfordult, hogy naponta 1800-nál többen haltak meg Covid-19-ben, és voltak olyan időszakok, amikor meghaladta a 40 ezret a kórházban kezelt betegek száma.



A brit egészségügyi minisztérium keddi ismertetése szerint jelenleg országszerte 870 pácienst kezelnek kórházban Covid-19 betegséggel.



Az elmúlt időszakban az új koronavírus-fertőzések számának kisebb emelkedését észlelték több gócpontban, mindenekelőtt Anglia északi és észak-nyugati térségeiben, ahol a fertőzések többségét az új típusú koronavírus B.1.617.2 megjelöléssel nyilvántartott, először Indiában azonosított variánsa okozza.



Szakértők szerint valószínűsíthető, hogy ez a változat könnyebben terjed, mint az Egyesült Királyságban eddig azonosított koronavírus-variánsok, és az angliai gócpontokban az új fertőzések 50-75 százalékát ez a változat okozhatja.



A brit kormány által kidolgozott, négy nyitási lépésből álló menetrend öthetente számol a járvány megfékezésére elrendelt korlátozások egyre szélesebb körű enyhítésével, és minden feltétel teljesülése esetén legkorábban június 21-re célozza az összes jogi korlátozás feloldását.



Az Indiában azonosított változat megjelenése miatt azonban kedden több olyan nyilatkozat is elhangzott kormányzati tanácsadók részéről, hogy érdemes lenne valamelyest elhalasztani ezt az utolsó nyitási lépést, addig, amíg nem sikerül teljes képet alkotni a B.1.617.2 variáns terjedési jellemzőiről.



Azt azonban a szakértők is hangsúlyozzák, hogy a nagy-britanniai oltási kampány lendülete miatt jelenleg egészen más a helyzet, mint a járvány korábbi szakaszaiban.



A kedden ismertetett legfrissebb adatok szerint a brit felnőtt lakosság csaknem háromnegyede megkapta a koronavírus elenni oltás első dózisát, és a 18 évesnél idősebb korosztály csaknem felének mindkét adagot beadták.



A brit egészségügyi minisztérium kedd esti ismertetése szerint a koronavírus elleni oltás első dózisából eddig 39 477 158-an részesültek, közülük 25 734 719-en a második adagot is megkapták.



Ez azt jelenti, hogy a brit felnőttek 74,9 százalékát már beoltották a koronavírus elleni vakcina első adagjával, 48,9 százalék mindkét dózist megkapta.



A brit kormány oltási menetrendjének célkitűzése az, hogy július 31-ig a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - megkapja az első oltási dózist.

