Tizenhét bemutatót kínál az új évadban az Opera

2021. június 1. 21:35

Tizenhét, többségében elmaradt bemutatót pótol a 2021/2022-es évadban a Magyar Állami Operaház.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az évadról tartott keddi sajtótájékoztatón kiemelte: a magyar zenekultúrát a sokgyökerűség és a magas kvalitás jellemzi, mert a források rendkívül tiszták. Kodály, Bartók, Liszt is arra a magyar népzenére támaszkodott, amely a magyar lelket, a magyar életérzést ábrázolja - tette hozzá.



A premierek között szerepel egyebek mellett Offenbachtól a Hoffmann meséi, Donizettitől Az ezred lánya, Calixto Bieito napjainkban játszódó Carmenje, Erkel Hunyadi Lászlója, Wagner Parsifalja és Az istenek alkonya című műve, valamint a Sad Case és a Chroma című koreográfiák.



A bemutatók mellett a társadalom számos rétegét megszólító mintegy 1500 program, ismeretterjesztő előadások mellett épületséta is várja a közönséget - mondta el Ókovács Szilveszter, a dalszínház főigazgatója.



Szeptembertől az Eiffel Műhelyházban lesz látható Calixto Bieito napjainkban játszódó Carmenje. Karol Józef Wojtyla, a későbbi II. János Pál pápa Az aranyműves boltja című drámáját Szikora János rendezésében, a székesfehérvári Vörösmarty Színházzal koprodukcióban tűzi műsorára az Opera.



Az elmúlt évad pótolni hivatott premierjei közé tartozik Philip Glass balettoperájának magyarországi bemutatója, a Jean Cocteau regénye nyomán született Les Enfants Terribles (Veszedelmes éden) Barta Dóra rendező-koreográfus színpadra állításában.



Debussy Pelléas és Mélisande című operáját Kirsten Dehlholm és a Hotel Pro Forma viszi színre, míg a J. S. Bach három művén alapuló Keresztkantáták című előadást Horváth Csaba rendezi a Forte Társulat közreműködésével.



Az Erkel Színház is bemutat két elmaradt premiert: Offenbach Hoffmann meséi című művét Székely Kriszta, Donizetti Az ezred lánya című darabját Polgár Csaba rendezi.



Beethoven születésének 250. évfordulója alkalmából az Eiffel Műhelyházban lesz hallható a zeneszerző két műve, az István király és az Athén romjai Oberfrank Pál félszcenírozott rendezésében. Poldini Ede Farsangi lakodalom című vígoperája Almási-Tóth András művészeti igazgató rendezésében látható.



Az évad leginkább várt eseményének az Operaház megnyitása ígérkezik, amelyet 2022. március 12. és 14. között három napos eseménysorozat kísér. Első este ünnepi gálakoncerttel és Plácido Domingo karmesteri közreműködésével nyitja meg kapuit az Andrássy úti dalszínház, másnap a Hunyadi Lászlót Ókovács Szilveszter főigazgató rendezői debütálásában láthatja a közönség, harmadnap Kenneth MacMillan Mayerling című neoklasszikus balettje tér vissza az Opera repertoárjára a Magyar Nemzeti Balett előadásában.



Áprilisban Almási-Tóth András rendezében a Parsifal látható, majd az M. Tóth Géza rendezte Az istenek alkonya.



A Magyar Nemzeti Balett a Mayerling-premier mellett három további bemutatót is műsorára tűz az Eiffel Műhelyházban: a Chroma mellett a Sad Case és a Paquita-szvit lesz látható.



Az Opera saját művészeinek és együtteseinek jubileumai előtt is tiszteleg, így Szinetár Miklós rendezőt és címzetes főigazgatót 90., Dózsa Imre balettművész-balettmestert 80. születésnapján köszöntik különleges programmal, az Opera Gyermekkar 50. jubileuma alkalmából készül gálaestre.



Az Eiffel Műhelyház hivatalosan az Újjászületésnap ünnepi gálaelőadásával nyílik meg októberben, színes programjaival ugyanakkor már az évad indulásától a nagyközönség rendelkezésére áll. A kortárs opera- és balettelőadások mellett irodalmi estek, kamarakoncert-sorozatok, daldélutánok, kamaramatinék is várják az érdeklődőket.

MTI