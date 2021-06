Topolya: Egy év után ismét ülést tartott a Gazdakör

2021. június 1. 22:08

Topolya nagy múltú és sok tagot számláló civil szervezete a Gazdakör. Számos rendezvény szervezője és társszervezője, a járvány előtt rendszeresen tartottak összejöveteleket. Most, több mint egy év után, ismét összejöttek és az aktuális kérdések mellett megtárgyalták a jövőbeni terveket is.

Több mint egy év kényszerkihagyást követően, vasárnap a topolyai vásártéri otthonban ismét ülést tartott a Gazdakör. Tomik Nimród, a civil szervezet elnökhelyettese elmondta, hogy mintegy ötvenen gyűltek össze ez alkalommal. A tagoknak és a gazdálkodóknak nagyon hiányzott már, hogy élőben találkozzanak, megosszák egymással tapasztalataikat, valamint, meghallják az állattenyésztéssel és növénytermesztéssel kapcsolatos legújabb információkat.

Az összejövetelen Barcsik Márta, a Mezőgazdasági Szaktanácsadói Szolgálat növényvédő szakembere a kapásnövények és az ősszel elvetett gabonafélék állapotáról tartott beszámolót. Kitért rá, hogy milyen növénybetegségek megjelenésére lehet számítani. Dudić Branko, a Bácska Földműves Szövetkezet igazgatója az aktuális árakról, piaci feltételekről tartott ismertetőt.

Topolya ősi magyar címere

Tomik Nimród elmondta még, hogy az összejövetelen megállapodtak abban, hogy ha a járványügyi helyzet a továbbiakban is lehetővé teszi, akkor a jövőben - akárcsak a pandémia kitörése előtt - havi rendszerességgel szerveznek majd összejöveteleket. Az összejövetelen szó volt arról is, hogy azokat a rendezvényeket, melyeknek a Gazdakör már hagyományosan szervezője vagy társszervezője - az év hátralévő részében, amennyiben a járványügyi helyzet azt lehetővé teszi - meg fogják tartani. A tervek szerint tehát lesz majd az idén kenyérszentelő, illetve azt követően - lehetőség szerint és az akkor esedékes járványügyi előírások betartása mellett - főzőversenyt is szerveznek majd.

A Vajdasági Parasztolimpia megszervezéséről pedig a járványügyi helyzet tükrében a közeljövőben születik majd végleges döntés, ahogyan más egyéb rendezvényekkel kapcsolatban is melyeknek a Gazdakör szervezője vagy társszervezője.

vajma.info