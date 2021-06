Bikaviadalként szolgáló arénákban is oltják a spanyol lakosságot

2021. június 3. 11:59

Spanyolországban várhatóan ezen a heten eléri a tízmilliót azok száma, akik megkapták a koronavírus elleni oltás mindkét dózisát. Az oltási kampányba újabb és újabb helyszíneket kapcsolnak be. Néhány napja például az FC Barcelona futballstadionjában is megkezdődött a védőoltások tömeges beadása.

Nem a barcelonai Camp Nou az egyetlen stadion, ahol ezekben a napokban védőoltásért állnak sorba az emberek. Madridban például ideiglenes központként üzemel az Atletico de Madrid stadionja, a Wanda Metropolitano Stadion is – hangzott el az M1 csatorna Ma reggel című műsorában.

Praktikus oka van annak, hogy stadionokat és arénákat is bevonnak az oltási kampányba. A tömeges oltásokhoz nagy és tágas csarnokokra van szükség, ahol elkerülhető a zsúfoltság, ennek okán Spanyolországban előfordul az is, hogy valakit egy bikaviadaloknak helyet adó arénába rendelnek be oltásra – derült ki Fehér Krisztina madridi tudósításából.

Jelenleg az 50 évnél idősebb spanyolokat oltják. Az 53 esztendős spanyol király, VI. Fülöp az előző hétvégén kapta meg az első adag vakcináját egy madridi sportcsarnokban.

Vannak olyan tartományok, melyek egy kicsivel előrébb tartanak az átoltottságban. A Kanári-szigeteken például ezen a héten már a 40–49 év közöttiek számára is megnyílt az oltás lehetősége. Madridban a legutóbbi becslések szerint erre nagyjából két hét múlva kerülhet sor. Az országban 18 millióan kapták meg eddig a vakcina első adagját, mely a lakosság több mint 38 százalékát jelenti, csaknem kilenc és fél millió ember oltása pedig már teljes. A spanyol oltási program következő mérföldköve a 10 milliós átoltottság, mely várhatóan a napokon belül megvalósul.

Az ország egyes régióiban folyamatosan lazítanak a korlátozásokon, kisebb vagy nagyobb mértékben.

