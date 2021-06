Cannes - Enyedi és Mundruczó filmjei a hivatalos programban

2021. június 3. 13:44

Két magyar rendező filmje is meghívást kapott a 74. cannes-i filmfesztivál hivatalos programjába: Enyedi Ildikó A feleségem története című alkotása az Arany Pálmáért versenyezhet, Mundruczó Kornél Evolúció című új filmjét pedig a seregszemle idén létrehozott új szekciójában, a Cannes Premiere (Cannes-i bemutató) elnevezésű válogatásba került be - jelentette be csütörtökön Thierry Frémaux, a világ legjelentősebb filmes szemléjének művészeti igazgatója párizsi sajtótájékoztatóján.

Enyedi Ildikó legújabb filmje Füst Milán több mint húsz nyelvre lefordított, irodalmi Nobel-díjra felterjesztett azonos című regénye alapján készült. Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezőjének legújabb filmje 23 alkotással, többi között Paul Verhoeven, Wes Anderson, Nanni Moretti, Jacques Audiard, Kirill Szerebrennyikov filmjeivel versenyezhet a fődíjért.

A film férfi főszereplője Gijs Naber holland színész, aki Störr kapitányt, feleségét, Lizzyt pedig a James Bond-, Mission: Impossible-filmekből és a cannes-i fesztiválon Arany Pálmát nyert Adéle élete című filmből ismert francia világsztár, Léa Seydoux alakítja.

Fontos szerepben látható továbbá Louis Garrel (Álmodozók), Josef Hader (Stefan Zweig - Búcsú Európától) Ulrich Matthes (A bukás - Hitler utolsó napjai), Udo Samel (Babylon Berlin), Jasmina Trinca (Fortunata), Sergio Rubini, valamint Funtek Sándor és Hajduk Károly.

A Nemzeti Filmintézet tájékoztatása szerint Az Ezeregyéjszaka éjszaka meséire emlékeztető dús, titokzatos szerelmi történet álarcában, Störr kapitány szeretnivaló, fájdalmasan becsületes figuráján keresztül, elemi módon, az érzékeinken át értjük meg az élet összetettségét, titokzatosságát, törékeny szépségét, megfoghatatlan, uralhatatlan jellegét.

"Nagy boldogság volt ezek után a fura, dermedt, elzárt hónapok után körbehívni a vezető munkatársakat a hírrel, bár legszívesebben felhívtam volna mindenkit. Sok friss munka lesz most a filmmel - egy rendezőnek hajtós időszak egy film elindulása. Ezek között a feladatok között kiemelt helyen szerepel egy igazi, erős magyar szinkron elkészítése, amit Báthory Orsi kiváló szinkronrendezővel közösen készítünk, old school műgonddal és szeretettel. Reményeink szerint a film eredeti és szinkronizált változatban egyaránt elérhető lesz a mozikban. Ha nemzetközi történetet is írt Füst Milán, egy igazi párizsi nő és egy hollandus hajóskapitány egymást tépő szerelmét, mégiscsak magyarul írta" - idézte Enyedi Ildikót a közlemény.

Mécs Mónika vezető producer azt hangsúlyozta, hogy "a hosszúra nyúlt munkafolyamatok során a sok nehézség mellett rengeteg öröm is érte a produkciót. Az egyik ilyen öröm a cannes-i fesztiválmeghívás. Felemelő érzés, hogy Füst Milán méltán híres regényét megfilmesíthettük és végre nemzetközi közönség előtt mutathatjuk be és vihetjük jó hírét az európai szereplő gárda és a filmben közreműködő szakemberek jóvoltából".

A film forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, az operatőr Rév Marcell, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Flesch Andrea, a VFX Supervisor Klingl Béla, a zeneszerző Balázs Ádám.

A film vezető produkciós irodája, a magyar Inforg-M&M Film jegyezte Enyedi Ildikó előző filmjét, a Testről és lélekről című alkotást is.

A feleségem története magyar, német, olasz és francia koprodukcióban, a Nemzeti Filmintézet 1,15 milliárd forintos támogatásával, a német-francia Arte, az olasz RAI, az RTL Klub, az Eurimages és a Kreatív Európa Média közreműködésével készült. További koprodukciós partnerek a német Komplizen Film, az olasz Palosanto films és a francia Pyramide.

A feleségem története a tervek szerint 2021 őszén kerül a magyar mozikba, a Mozinet forgalmazásában.

A fesztivál idén létrehozott egy új, versenyen kívüli szekciót Cannes-i bemutató elnevezéssel, ahol a fesztiválra rendszeresen visszatérő, már elismert alkotók innovatív munkáinak ad helyet. Ide kapott meghívást az Evolúció, Mundruczó Kornél nyolcadik nagyjátékfilmje, amellyel a rendező hetedik alkalommal szerepel a hivatalos programban.

A forgatókönyvet a rendező Wéber Katával közösen jegyzi, a film egyfajta széljegyzet az ezt megelőző Oscar-díjra jelölt Pieces of a Woman című alkotásához.

A filmes és színházi munkáival világszerte elismert Mundruczó Kornél újabb filmjét 2021 tavaszán 13 forgatási nap alatt készítette. A történet örökül kapott traumákról és azok feldolgozásának lehetőségeiről szól. A három nemzedék - Éva, Léna és Jónás - kapcsolatait átszövik a 20. század történelmi traumái, miközben minden vágyuk a gyógyulás útjára lépni - írta közleményében a Magyar Filmintézet.

A film főszerepeiben Monori Lili, Láng Annamária, Goya Rego és Padmé Hamdemir láthatóak. A film operatőre a francia Yorick Le Saux, vágója Jancsó Dávid, a látványtervező Varga Judit "Csuti", zeneszerzője pedig Dascha Dauenhauer.

A produkció a német Match Factory Productions és a hazai Proton Cinema koprodukciójában készült, a ZDF-ARTE és a Proton Színház közreműködésével, a Mitteldeutsche Medienförderung, a Film- und Medienstiftung NRW, a German Federal Filmfund és a Nemzeti Filmintézet és a magyarországi adókedvezmény támogatásával.

A tervek szerint a filmet Magyarországon ősszel mutatják be.

A 74. cannes-i fesztivál július 6-án kezdőik, az Arany Pálmát és a többi díjat a július 17-i zárógálán adja át a Spike Lee amerikai rendező által vezetett zsűri.

MTI