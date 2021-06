Kövér: Magyarország támogatója a Három Tenger Kezdeményezésnek

2021. június 3. 18:38

Magyarország elkötelezett támogatója a kelet-közép-európai országok gazdasági érdekeit összehangoló Három Tenger Kezdeményezésnek, ugyanakkor ezen együttműködésnek nem kell senki ellen irányulnia - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön a formátum virtuálisan megrendezett parlamenti fórumán.

Felszólalásában a házelnök közölte, hogy Magyarország a rendszerváltozás kezdete óta mindig támogatta a régió népei és országai közötti együttműködést elősegítő erőfeszítéseket. Rámutatott, hogy ezek némelyike mára tetszhalott állapotba került, mások viszont éppen a reneszánszukat élik, például a visegrádi együttműködés.

"Ahhoz, hogy szuverenitásunkat megőrizzük és megerősítsük, elsősorban egymással kell együttműködnünk, hogy erőinket összeadva ezáltal valódi partnerei lehessünk bárkinek a térségen kívül" - hangsúlyozta.

Kiemelte: a Három Tenger Kezdeményezés nem kell, hogy bárki ellen irányuljon, s ezért kompatibilis tud lenni más integrációs formákkal, együttműködési keretekkel, kapcsolódhat azokhoz, kiegészítheti azokat, szinergiákat hozhat létre.

Kövér úgy vélekedett, hogy nyitottnak kell lenni az együttműködésre a déli és keleti szomszédokkal is, mivel a térség együttműködése nem korlátozódhat az Európai Unió tagállamaira, hiszen "reményeink szerint előbb-utóbb Európa újraegyesítése is be fog fejeződni".

Elmondta, hogy bár a kezdeményezés biztatóan alakul, hosszú távú sikerét csak az biztosíthatja, ha átlátható, földrajzi értelemben is kiegyensúlyozott projekteket tudnak támogatni, amelyek vonzóak lehetnek a résztvevő országok vállalkozói, illetve a régión kívüli befektetők számára is.

Az Országgyűlés elnöke végül leszögezte, hogy az állampolgároknak nem feltétlenül kell tisztában lenniük a Három Tenger Kezdeményezés ügyeivel, csupán azt a gondolatot kellene magukévá tenniük, amely mögötte áll, azt, hogy "mi itt Közép-Európában kulturális és történelmi értelemben is ezer szállal kötődünk egymáshoz, és most épp itt lenne az ideje, hogy gazdasági szálakkal is nagyon szorosra fűzzük az együttműködést".

A konferencián többek között Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia és Szlovénia parlamentjének elnöke is részt vett.

A 2016-ban létrehozott Három Tenger Kezdeményezés az Adriai-, a Balti- és a Fekete-tenger között fekvő tizenkét európai uniós tagállam együttműködését elősegítő, érdekeiket összehangoló formátum.

MTI