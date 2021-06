Zoé és Hanna, Brájen és Nimród – így változtak meg a leggyakrabb keresztnevek

2021. június 3. 21:59

Vannak olyan utónevek, amelyek hosszú ideje szerepelnek az első száz keresztnevet tartalmazó listán, azonban sok új is felkerült rá az elmúlt években.

A Belügyminisztérium minden évben közreadja az előző évben adott száz leggyakoribb lány- és fiúnevet. Ebben a listában természetesen folyamatosan változik, hogy mely neveket kapják leggyakrabban az újszülöttek. Erről tanúskodik az is, ha megvizsgáljuk, hogy a teljes lakosságban mely keresztneveket viselik a legtöbben, és ehhez képest melyek az éppen most adott nevek.

Ha a teljes lakosságot nézzük, akkor Lászlóból, Istvánból és Józsefből van a legtöbb. Első keresztnévként tavaly a Lászlót 276 ezren, az Istvánt 246 ezren, a Józsefet pedig 215 ezren viselték. Ehhez képest azonban 2020-ban a László nem szerepelt a száz leggyakrabban adott keresztnév között, az István pedig a 41., a József az 51. volt.

A lányoknál még drasztikusabb ez a változás, 2020-ban 291 ezer Mária, 220 ezer Erzsébet és 177 ezer Katalin élt közöttünk, és tavaly már egyik sem szerepelt a leggyakrabban adott száz lánynév között.

Ha csak az elmúlt 15 évet vizsgáljuk meg, akkor is nagy változásokat látunk.

A leggyakrabban adott lánynév 2020-ban a Hanna és az Anna, ugyanakkor korábban Magyarországon szinte teljesen ismeretlen vagy nagyon ritka nevekkel is találkozunk a listán. Az első húszban volt tavaly a Zoé, a Léna, a Mira és a Lara is. Az Emma hatodik helye pedig arról árulkodhat, hogy a népszerű filmeknek, sorozatoknak is van hatása a névadásokra, hiszen így hívták a Jóbarátok főszereplőinek közös gyermekét is.

A fiúneveknél a Bence első helye már két évtizede megkérdőjelezhetetlen. 2001-ben taszította le a Dánielt a leggyakoribb fiúnevek listájának éléről, és azóta minden évben Bencének nevezték el a legtöbb fiúgyermeket Magyarországon.

2020-ban már az élmezőnyben vannak olyan régi magyar eredetű nevek, amelyeket korábban csak elvétve kaptak a gyerekek.

Ilyen gyakori keresznévvé vált a Nimród, a Zalán, a Botond, a Zente, a Hunor, a Bendegúz, a Kende és a Csanád is.

Ugyanakkor szintén nagyon népszerűek az olyan angolos, franciás vagy más idegen nyelvből származó keresztnevek magyar írásmóddal, amelyeknek egyébként sokszor van hagyományosabb magyar változata is. Így a legnépszerűbb fiúnevek között megtalálható már a Benett, a Nolen, a Noel, a Krisztofer, a Martin, az Alex, a Kevin, a Nikolasz, az Alexander, a Laurent, a Denisz és a Brájen is.

Íme a 2005-ben leggyakoribb 20 lánynév, és az, hogy mennyi gyermek kapta a nevet:

Anna – 1511 Réka – 1062 Viktória – 1023 Zsófia – 988 Dorina – 979 Boglárka – 968 Petra – 951 Eszter – 894 Vivien – 888 Laura – 876 Lili – 872 Fanni – 846 Virág – 761 Dóra – 724 Hanna – 691 Alexandra – 625 Luca – 608 Csenge – 606 Jázmin – 600 Noémi – 578

Ehhez képest pedig így néz ki a lista 2020-ban:

Hanna – 1511 Anna – 1199 Zoé – 1017 Léna – 927 Luca – 899 Emma – 851 Zsófia – 735 Boglárka – 703 Lili – 681 Mira – 666 Lilien – 626 Nóra – 553 Laura – 547 Lara – 541 Maja – 524 Fanni – 518 Jázmin – 514 Izabella – 511 Olívia – 510 Sára – 493

2005-ben ezek voltak a leggyakrabban adott fiúnevek:

Bence – 1844 Máté – 1663 Levente – 1501 Dániel – 1453 Dávid – 1447 Ádám – 1277 Balázs – 1272 Tamás – 1152 Márk – 1121 Péter – 1103 Gergő – 1076 Bálint – 1065 László – 983 Dominik – 918 Milán – 916 Marcell – 898 Zoltán – 896 Kristóf – 829 Attila – 794 Ákos – 783

2020-ban pedig ezek:

Bence – 1457 Máté – 1315 Dominik – 1302 Levente – 1275 Noel – 1108 Dániel – 1051 Zalán – 1051 Marcell – 1036 Olivér – 1029 Ádám – 1022 Milán – 1014 Dávid – 991 Botond – 924 Benett – 888 Áron – 827 Zsombor – 774 Balázs – 733 Márk – 637 Péter – 636 Kristóf – 604

Ha mind a száz leggyakoribb lány- és fiúnevet meg szeretné nézni, akkor itt megteheti.

hirado.hu