Családja sem érti, miért esküdött fel az Iszlám Államra a magyar terrorista

2021. június 3. 22:28

Egyre több részlet derül ki arról a férfiról, aki az Iszlám Államnak hűségesküt téve tervezett merényletsorozatot Magyarországon. Többek között az is, hogy egy csőbombát akart elkészíteni, és gázolásos merényletet is tervezett. A Terrorelhárítási Központ munkatársai kedden fogták el. Kiderült azóta, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetemen tanult, és jó családból származik, ügyvéd és pedagógus szülőktől, akik nem tudták, hogy fiúk radikálizálódott – számolt be e az M1 Híradója.

A hét elején a Terrorelhárítási Központ (TEK) állig felfegyverzett munkatársai vonultak ki Kecskemét kertvárosába, miután kiderült, hogy itt lakik V. Kende, az a 21 éves férfi, aki terrortámadás-sorozatra készült Magyarországon.

A TEK a rajtaütéskor bombakereső robottal, kutyával érkezett meg a házhoz. Egyebek mellett robbanószert kerestek, a férfi ugyanis pokolgépes merényletet is tervezett.

Mindezt kideríteni, hosszú folyamat volt. A TEK felderítői hetek óta figyelték a 21 éves egyetemistát, mert gyanússá vált, hogy az Iszlám Államhoz köthető internetes oldalakon csetelt, melyekre csak bizalmi úton, jelszóval lehet bekerülni.

A titkos beszélgetésekben pedig a dzsihadista propaganda mellett a terrortámadásra való felkészülésről, az ezekhez szükséges eszközökről, módszerekről és anyagokról is szó volt.

A fiatal férfi közösségi oldala csütörtökön még elérhető volt, ezen volt látható, hogy több iszlamista oldalt is követett.

Hitetlenkednek a szomszédok

Minderről még a közvetlen környezetében sem tudott senki. A környéken élőket is megdöbbentette az eset. Az mondták, nem úgy ismerték meg az értelmiségi családból származó egyetemistát, mint aki képes ilyesmire.

Időközben folyamatosan derülnek ki új információk, a TEK azt is kiderítette, hogy a férfi felvette az iszlám vallást, és hűségesküt tett a terrorszervezetnek; felajánlotta, hogy összeszerel egy csőbombát, és ehhez az interneten rendelt eszközöket. De azt is elmondta, hogy hajlandó lenne gázolásos merényletre is.

Mindkét támadást Magyarországon követte volna el, és olyan helyszíneken tervezett merényletet, amely nagy tömegeket vonz. Célja pedig az volt, hogy megfélemlítse Európa lakosságát.

A magyar terrorista mindenképp mártírhalált akart halni – erről a TEK főigazgatója beszélt az M1-en. Hajdu János hozzátette: a férfi célja az volt, hogy a „Paradicsomba” kerüljön, ezért olyan terrorcselekményt akart elkövetni, ami sok áldozattal jár.

Elmondta, hogy egy olyan emberről beszélünk, aki felesküdött az Iszlám Államra.

Magyarországon eddig még nem történt terrortámadás, Nyugat-Európában azonban az elmúlt években többször is lecsaptak a dzsihadisták. Például 2016 nyarán Nizzában, ahol egy tunéziai férfi egy teherautóval nagy sebességgel hajtott bele a tömegbe, 87 ember halálát okozva.

Ehhez hasonló támadásra készült a magyar terrorista is. A TEK egy szimuláción mutatta be, hogy mekkora pusztításra képes egy ilyen merénylet.

„Az mindenféleképpen jó jel, hogy a magyar hatóságok az előkészületi szakaszában egy ilyen cselekménynek már fel tudtak lépni, és mindent megtettek annak érdekében, hogy mindannyiunk biztonsága sértetlen maradjon” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség szerda délután elrendelte a férfi letartóztatását. A nyomozás jelenleg is zajlik. Az egyelőre nem lehet tudni, hogy a fiatal férfi mikor, hol és hogyan radikalizálódott, kikkel állt kapcsolatban, és rajta kívül másokat is behálózott-e az Iszlám Állam.

hirado.hu