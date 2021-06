Ötödével javulhat a hazai építőipar hatékonysága

2021. június 4. 09:42

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a kiemelt iparágként kezelt építésgazdaság versenyképességének, teljesítményének növelésén dolgozik. A tárca javaslatára a kormány a koronavírus-járvány hatásainak kezelése érdekében felülvizsgálta a stratégiai célokat, és újabb konkrét intézkedésekről döntött a következő három évre - jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) stratégiai és parlamenti államtitkára pénteken közleményben.

Hozzátette, az egyik legfontosabb lépésként 2022-2023-ban összesen 24 milliárd forintos keretösszeggel folytatódhat az ÉPÍTŐ támogatási program.



A mintegy 121 ezer vállalkozást tömörítő ágazat kulcsszerepet tölt be a gazdaság beruházás-ösztönzésen alapuló újraindításában. A hozzávetőleg 340 ezer embert foglalkoztató szektorban a vírusválság idején is nőtt a munkavállalók száma. Az átfogó intézkedéssorozat eredményeként már rövid távon akár 20 százalékos hatékonyságjavulás is elérhető lehet. Ez a záloga annak, hogy a szektor rövidebb kivitelezési időkkel tudja támogatni az épített környezet magas minőségi és fenntarthatósági elvárásoknak megfelelő fejlődését - hangsúlyozta Schanda Tamás a közleményben.



Ismertette, a kormány az építéságazat technológiai színvonalának, gépesítettségének javítása érdekében további két évre terjeszti ki az ÉPÍTŐ támogatási programot. Az idén 10,5 milliárd forintos keretösszeg 2022-ben és 2023-ban 12-12 milliárd forintra nő. A megemelt forrásmennyiség a kiírás eddigi elemei mellett az iparági duális képzés megerősítésére és az ágazati digitalizáció felgyorsítására is fordítható. Az innovatív és környezetbarát technológiák, építési megoldások, termékek és anyagok széleskörű megismertetése, népszerűsítése céljából továbbfejlesztik a szentendrei Nemzeti Mintaházparkot és Látogatóközpontot - áll a közleményben.



Az újonnan elfogadott intézkedések között helyet kaptak a beruházások minőségbiztosításának fokozását, költségkontrolljának biztosítását, az építési-bontási hulladékok újrahasznosítási arányának növelését szolgáló elemek is. Az építési minőség további javítása érdekében korszerű laboratóriumi háttér-infrastruktúra jöhet létre - írták.



MTI