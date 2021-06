Irreális az európai parlamenti elképzelés a közös agrárpolitika reformjáról

2021. június 4. 09:58

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége irreálisnak tartja az Európai Parlament "gazdák versenyképességét rontó" elképzeléseit a közös agrárpolitika reformjáról; pénteki közleményükben azt írták, kiállnak a KAP észszerű reformja mellett, és továbbra is az európai tanácsi álláspont érvényesülését támogatják.

Úgy vélték, hogy az Európai Tanács közeledő álláspontja ellenére az Európai Parlament még zöldebb fordulatot vett a legutóbbi tárgyaláson, az Európai Bizottság pártatlanságát pedig erősen megkérdőjelezhetőnek nevezték, és hangsúlyozták, hogy ez vezetett a május végi KAP-tárgyalások kudarcához.



Azt írták, az Európai Bizottság (EB), az Európai Parlament (EP) és az Európai Tanács közötti, úgynevezett szupertrilógus tárgyaláson, illetve az uniós tagállamok szakminisztereit magába foglaló Mezőgazdasági és Halászati Tanácsülésen a tanácsi álláspont közeledett az EP korábbi elképzeléséhez, ugyanakkor az EP környezet- és klímavédelmi szempontból egy, a korábbinál még ambiciózusabb, a gazdák versenyképességét nagyban rontó javaslattal állt elő - írták. Ebben a KAP stratégiai terveknek az Európai zöld megállapodás alapján történő kiigazítását szorgalmazták, és emellett a NAK és a Magosz szerint irreális elképzeléseket is ismertettek, például azt, hogy a legkisebb, 5-10 hektárral rendelkező gazdálkodóknak is be kellene tartaniuk a vetésforgóra vagy a nem termő területekre vonatkozó követelményeket. "A bizottság a pártatlan közvetítő szerepe helyett pedig beállt az EP valóságtól elrugaszkodott célkitűzései mögé. Az agrárbiztos ezzel kapcsolatos tevékenységét az európai gazdálkodókat és szövetkezeteket tömörítő Copa-Cogeca is erős kritikával illette" - írták.



Hangsúlyozták, hogy az Európai Tanács álláspontját sokkal rugalmasabbnak, a tagállamok sajátosságait is figyelembe vevő megközelítésnek tartják. "A mezőgazdaság és az élelmiszeripar fenntarthatóvá tételével egyetértünk, ugyanakkor ellenezzük minden olyan szabály bevezetését, amely ellehetetleníti az európai gazdálkodókat. A NAK és a MAGOSZ nemcsak a hazai, hanem európai szintű fórumokon is a termelők és feldolgozók érdekeit képviseli, és egyben célja, hogy a trilógus tárgyalások során a tanácsi álláspontot minél inkább tükröző javaslat kerüljön majd az új KAP-jogszabálycsomagba" - áll a közleményben.



A Mezőgazdasági Különbizottság (SCA) május 31-én egyeztetett a KAP-reform tárgyalások további lépéseiről, a következő Mezőgazdasági és Halászati Tanácsülést pedig 2021. június 28-29-re tervezik Luxembourgban, amikor a portugál elnökség egy újabb, egyben utolsó kísérletet tehet a megállapodás elérésére az elnökségi féléve alatt - emlékeztettek.

MTI