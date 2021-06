Simicskó István: jól halad a honvédelmi sportközpontok építése

2021. június 4. 13:08

Jó ütemben halad az országban az első öt honvédelmi sportközpont építése - mondta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke pénteken Újfehértón, ahol megtekintette az épülő létesítményt.

Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője beszédet mond az épülő Honvédelmi Sportközpontban tartott bejáráson Újfehértón 2021. június 4-én. Jó ütemben halad az országban az első öt honvédelmi sportközpont építése - mondta Simicskó István. MTI/Czeglédi Zsolt

Simicskó István országgyűlési képviselő, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője a honvédelmi, hazafias nevelés fontos helyszíneinek nevezte az épülő sportközponthálózat részeit, amelyek - mint mondta - hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok jobban kötődjenek a szülőhelyükhöz.



Az újfehértói honvédelmi sportközpont az elsők között készül el, remélhetően már a szeptemberi iskolakezdésre, de jól haladnak a munkák Balassagyarmaton, Szarvason, Baján és Szigetváron is. További tíz központ megépítéséről pedig már megszületett a kormányhatározat - jelezte a politikus.



Simicskó István a nemzeti összetartozás napján idézte Klebelsberg Kunó egykori vallásügyi és közoktatási minisztert, aki azt mondta, háromféle hazafiság van, a szónokló, a kesergő és az alkotó, és ez utóbbit ajánlotta mindenkinek.



Ez utóbbit testesítik meg szerinte a honvédelmi sportközpontok is, amelyek a közösségépítés helyszínei is lesznek. Azzal kapcsolatban, hol épülhetnek meg az intézmények, azt mondta: ez önkéntes vállalás kérdése, az önkormányzat biztosítja a telket, az állam pedig felépíti a honvédelmi sportközpontokat.



Simon Miklós (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője hozzátette: a központok a honvédelmi nevelés megújítását is szolgálják, az a céljuk, hogy minden járásban legyen olyan intézmény, amely segíti a fiatalok hazaszeretetre nevelését.



Hosszú József (Fidesz-KDNP), Újfehértó polgármestere jelezte: a központot tavaly kezdték építeni, és a járvány ellenére folyamatos volt a munka. A honvédelmi sportközpont mellett több sportberuházás, kondipark- és játszótér építése is folyik a városban, a fiatalokat szolgálva - fűzte hozzá.

MTI