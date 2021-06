Kajak-kenu Eb - Négy magyar érem a pénteki döntőkben

2021. június 4. 16:44

A magyar csapat tagjai négy érmet, közte két aranyat gyűjtöttek a poznani kajak-kenu Európa-bajnokság pénteki döntőiben, amelyek mindegyike olyan számban zajlott, amely nem szerepel az olimpiai programban.

A kora délutáni blokk fölényes magyar sikerrel indult. Csipes Tamara és Medveczky Erika rajt-cél győzelmet aratott, a kajak kettesek 1000 méteres számában gyakorlatilag leiskolázta a mezőnyt. A honvédos egység már az elején elhúzott hét riválisától, 500 méterhez tisztán elsőként érkezett, majd a táv második felében elképesztő, több mint háromhajós előnyt dolgozott ki magának. A fölényét jól mutatja, hogy a másodikként célba érő spanyol duó több mint öt másodperccel gyengébb időt evezett.



"Nálunk az olimpiai A-keretes versenyzőknek egy ilyen ezer métert kisujjból ki kell rázni. Jó pálya volt, bár zavart, hogy megint oldalszél van, úgy tűnik, ez egy ilyen év.

Emiatt technikailag nem esett jól, de egyébként jó pálya volt" - értékelt az M4 Sportnak nyilatkozva az olimpiai bajnok Csipes Tamara.



A folytatásban a Noé Bálint, Gál Péter, Dombvári Bence, Kulifai Tamás összeállítású kajak négyes másodikként zárt a fehéroroszok mögött. A végső győztes a rajttól az élen haladt, csak a magyar és a orosz egység tudott vele lépést tartani, s bár a hajrához közeledve rövid ideig úgy tűnt, Dombváriék támadást indítanak az aranyért, a fehéroroszok visszaverték ezt, és végül magabiztosan diadalmaskodtak. A magyarok tisztán másodikként értek a célba az oroszok előtt.

"Ez egy új formáció, konkrétan egyszer tudtunk eddig összeülni, ehhez képest remek ez az eredmény" - mondta Kulifai.

"Ha technikailag nem is, de taktikailag szerintem kihoztuk ebből a pályából a 99 százalékot, és ez nem egy elveszített arany, hanem egy megnyert ezüst" - fogalmazott Dombvári.



A győriek 26 éves kenusa, a párosban Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes Balla Virág is nagyszerűen versenyzett 500 méter egyesben, de az ukrán Ludmila Luzannal nem tudta felvenni a küzdelmet. Utóbbi óriási tempót diktált végig, és fölényes győzelmet aratott. Balla végig a fehérorosz Alena Nazdrovával vívott nagy csatát az ezüstért, és végül - 13 ezredmásodperces különbséggel - sikerült is ezt megkaparintania.



"Természetesen jobban örülök, mintha bronz lett volna a vége, a célban úgy éreztem, harmadik vagyok. Világversenyen talán négy éve versenyeztem legutóbb ebben a számban, nagyon elszoktam már tőle. A páros szempontjából hasznos, hogy ki tudtam próbálni a rajtgépet, ami teljesen más, mint amit otthon megszoktunk, és a szelet is sikerült letesztelnem" - nyilatkozott Balla.

Ugyancsak fél kilométeren a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kenu kettes a visszalőtt első rajt után négy-öt riválisával végig harcban volt a dobogóért, de a rendkívül szoros befutó után végül negyedik lett az orosz-német-ukrán trió mögött.



Az utolsó pénteki döntő, a férfi kajak egyesek futama is magyar éremesélyt kínált, és Kopasz Bálint élt is ezzel. A Győri Graboplast VSE 23 éves sportolója látszólag könnyedén lapátolva már féltávnál biztosan vezetett, a hajrában pedig még tovább növelte előnyét. Az ellenfelek végig csak a hátát nézhették, magabiztos győzelme jó előjel a szombati, 1000 méteres döntő előtt.



A többi finálét szombaton és vasárnap rendezik.

A további program:

ma:

500 m-es középfutamok 17.30



szombat:



200 m-es és 500 m-es középfutamok 9.00

1000 m-es, 500 m-es és 200 m-es DÖNTŐK 10.20



vasárnap:

1000, 500 és 200 m-es DÖNTŐK 8.45

5000 m-es DÖNTŐK 14.08

