A főváros képtelen ellátni a feladatát

2021. június 4. 17:47

Nem először fordul elő, hogy a főváros képtelen ellátni a feladatát, és az államnak kell a helyébe lépni - jelentette ki a kormányszóvivő a budapesti hajózással kapcsolatban a közösségi oldalán pénteken.

Szentkirályi Alexandra egy dunai hajó fedélzetéről bejelentkezve azt mondta: csalódottan vette tudomásul, hogy a 2012-ben még Tarlós István főpolgármester által elindított menetrend szerinti hajójáratokat a főváros ettől az évtől már nem közlekedteti.



Közölte: sok ezer budapesti csalódottságát kívánja orvosolni az állami hajózási társaság, a Mahart, amely vállalta, hogy körjáratot indít Budapesten.



A kormányszóvivő szerint sokaknak okozott örömet, amikor - egy hosszú nap után - városnézésre vagy esetleg a nagy autóforgalom elkerüléséért hajókkal utazhattak a Dunán. Emellett a turizmusnak is nélkülözhetetlen, hogy az idelátogató külföldi turisták, akikre éppen most van a fővárosnak a legnagyobb szüksége, élményeket szerezhessenek - tette hozzá.



Május 27-én Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója a Telexnek azt mondta, hogy idén nem lesz a Duna fővárosi szakaszán menetrend szerinti hajóközlekedés, mivel forráshiányos a cég, a BKK és a főváros is.





A Mahart PassNave Kft. csütörtökön közölte, hogy körjáratot indít péntektől Budapesten a Vigadó tér-Akadémia-Margitszigeti sportuszoda-Batthyány tér-Műegyetem-Bálna-Vigadó tér útvonalon, naponta ötször.

MTI