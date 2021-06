Női kézilabda NB I - Győztes meccsel zárta pályafutását Görbicz Anita

2021. június 4. 18:59

Görbicz Anita búcsúmérkőzésén csapata, a Győri Audi ETO KC 26-20-ra legyőzte a vendég Mosonmagyaróvárt a női kézilabda NB I szezonbeli utolsó, pénteki találkozóján.

A 38 éves, ötszörös BL-győztes, 13-szoros bajnok Görbicz utolsó mérkőzését játszotta játékosként, visszavonulása után pedig a bajnoki ezüstérmes győri klub sportigazgatójaként és a magyar szövetség alelnökeként tevékenykedik tovább.



Görbiczet köszöntötték a találkozó előtt, 13 perc elteltével pedig - ez volt a mezszáma - felhangzott a lelátón a "Görbe, Görbe!" rigmus. Lassan indult be a góltermelés, hat percig 1-1 állt az eredményjelzőn, ezután viszont a Győr egy 10-0-s sorozattal ellépett riválisától, amely a szünetre megfelezte a különbséget.



A második félidőben is tartotta magabiztos előnyét a Győr. Az utolsó öt percben Görbicz - az állva ünneplő közönség buzdítása mellett - irányítóként szerepelt pályafutása 750., utolsó győri mérkőzésén, amelyen háromszor volt eredményes.



"Jó volt ilyen közönség előtt, irányítóként befejezni a pályafutásomat" - értékelt az M4 Sportnak Görbicz. Kiemelte: élvezte a mérkőzést, ugyanakkor elfáradt a végére, és folyamatosan az járt a fejében, hogy az utolsó mérkőzését játssza. Saját bevallása szerint ez meg is látszott a teljesítményén.



A veszprémi születésű, de győri nevelésű, irányítóként és balszélsőként szerepelt Görbicz 2007-ben egy Debrecen elleni bajnoki meccsen volt a legeredményesebb, amikor 18 gólt szerzett. A válogatottban 2006-ban 16-szor talált be az oroszoknak, a BL-ben pedig három alkalommal is eljutott 13 gólig.



A magyar válogatottban 233 mérkőzésen 1111 gólja volt, előbbivel az örökrangsor nyolcadik helyén áll.



Ugyancsak a pénteki volt az utolsó mérkőzése az ETO színeiben a 2009-ben igazolt, ötszörös BL-győztes brazil Eduarda Amorimnak, illetve a tavalyelőtt érkezett francia Béatrice Edwige-nek. Mindkét világbajnok játékos az orosz Rosztov-Donhoz távozik.

Eredmény:

Győri Audi ETO KC-Motherson Mosonmagyaróvári KC 26-20 (15-10)

A bajnokság végeredménye:



1. FTC-Rail Cargo Hungaria 26 25 - 1 892-590 50 pont

2. Győri Audi ETO KC 26 25 - 1 932-541 50

3. Motherson Mosonmagyaróvár 26 18 - 8 740-699 36

4. Váci NKSE 26 16 1 9 769-753 33

5. DVSC Schaeffler 26 15 1 10 774-717 31

6. MTK Budapest 26 14 2 10 785-805 30

7. Siófok KC 26 16 1 9 803-723 29

8. Dunaújvárosi Kohász KA 26 9 - 17 698-774 18

9. Kisvárda Master Good SE 26 8 2 16 649-715 18

10. Alba Fehérvár KC 26 7 1 18 676-809 15

11. Érd 26 6 2 18 702-828 14

12. Szombathelyi KKA 26 6 1 19 653-813 13

13. Boglári Akadémia-SZISE 26 6 1 19 693-815 13 - kiesett

14. Békéscsabai Előre NKSE 26 4 2 20 641-825 10 - kiesett

A Siófoktól négy büntetőpont levonva.

Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak.



MTI