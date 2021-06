Stoltenberg Oroszországot és Kínát autoriter módszerekkel vádolja

2021. június 4. 19:41

Oroszország és Kína autoriter módszerekkel próbálja aláásni a szabályokon alapuló nemzetközi rendet - jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár pénteken a Német Külkapcsolatok Tanácsa által szervezett videókonferenciát megnyitó beszédében.

A brüsszeli székhelyű szervezet főtitkára beszédében hangsúlyozta: Oroszország továbbra is veszélyes magatartást tanúsít azáltal, hogy fejleszti haderejét az Északi-sarkvidéktől Afrikáig, megfélemlíti a szomszédos országokat, továbbá kibertámadásokat hajt végre a NATO tagállamokban.



Szavai szerint a NATO Kínát nem tekinti ellenfélnek, mivel vannak lehetőségek együttműködésre a kelet-ázsiai országgal, azonban Peking nem osztja a transzatlanti értékeket. Megfigyeli saját állampolgárait, elnyomja a másként gondolkodókat, a vallási kisebbségeket, és fenyegetően lép fel szomszédai ellen. Utalt arra, hogy Kína hamarosan a világ harmadik leggazdagabb és legerősebb országa lesz, jelenleg a világon a második legnagyobb védelmi költségvetéssel és haditengerészettel rendelkezik.



A NATO nemcsak katonai védelmi, hanem politikai szövetség is, amely elengedhetetlen a korunkat érintő kihívások kezelésében - jelentette ki Stoltenberg. A főtitkár hangsúlyozta: a globális verseny, a kibertámadások, a terrorizmus, nukleáris fegyverek és a klímaváltozás árnyékában a jelenkori biztonságpolitikai helyzet sokkal összetettebb és több kérdést vet fel, mint valaha. Ezeknek a kihívásoknak a megválaszolásához erős politikai összetartás is szükséges az Egyesült Államok és Európa között.



Stoltenberg szerint a NATO úgy növelhetné befolyását, ha minél gyorsabban végrehajtja katonai pozíciójának megerősítésére irányuló terveket, folytatja erőkészenlétének növelését, több pénzt fektet a kollektív védelembe, fokozza a védelmi innovációt minden szövetséges tagállamban. Bejelentette, hogy a NATO új központot hoz létre, amely elősegíti a szövetségesek közötti fokozottabb technológiai együttműködést.



Felhívta a figyelmet, hogy a NATO-nak szerepet kell vállalnia a szabályokon alapuló nemzetközi rend fenntartásában, fokoznia kell a szövetség partnereinek nyújtott képzési és más jellegű támogatást, olyan területeken, mint a terrorizmus elleni küzdelem, a kibertámadások elhárítása, a válságkezelés és a védelmi reform. Hozzátette, hogy a szervezetnek foglalkoznia kell az éghajlatváltozás biztonsági következményeivel.



A NATO-tagországok vezetői június 14-én találkoznak Brüsszelben, hogy áttekintések kapcsolataikat és felvázolják a szervezet jövőjére vonatkozó elképzeléseiket.



MTI