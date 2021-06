Egerben egy bódult állapotban rendőrautót lopott – letartóztatták

2021. június 4. 19:44

Az Egri Járásbíróság elrendelte pénteken egy férfi letartóztatását, aki kábítószer hatása alatt ellopott egy szolgálati rendőrautót a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság garázsából.

Az Egri Törvényszék az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a férfi szerdán késő délután hajtott el az eltulajdonított - megkülönböztető jelzés nélküli - gépkocsival. Miután a rendőrök üldözni kezdték, menekülni próbált, ám fél órán belül Halmajugrán megállásra kényszerítették.



Az üldözés során a gyanúsított a sebességkorlátot több alkalommal is jelentősen túllépte és több közlekedési szabályt is megszegett. Elfogása után kiderült, hogy az eset idején kábítószer hatása alatt állt.



A férfi ellen jármű önkényes elvétele, bódult állapotban elkövetett járművezetés, valamint kábítószer birtoklása miatt folyik eljárás.



Letartóztatására azért volt szükség, mert fennáll a veszélye, hogy a büntetőeljárás során a hatóságok elől megszökne, elrejtőzne, a bizonyítást megnehezítené - olvasható a közleményben.



A törvényszék jelezte: a bírósági végzéssel szemben a gyanúsított és kirendelt védője fellebbezést jelentettek be, ezért az nem jogerős.



MTI