A jövő iránti bizakodást hirdették a csíkszeredai, székelyudvarhelyi szónokok

2021. június 4. 19:56

A jövő iránti bizakodást hirdették a nemzeti összetartozás napján tartott csíkszeredai és székelyudvarhelyi rendezvények szónokai.

Csíkszeredában a Székely Hadosztály csíksomlyói emlékműve mellett tartott megemlékezést a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) városi és megyei szervezete.



Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere kijelentette: 101 évvel ezelőtt csak az országot forgácsolták fel, a magyarság Trianon ellenére is összetartozik.



"A budapesti, a csíkszeredai, a kassai, szabadkai és beregszászi gyerek is magyarul mondja ki az első szavakat. Első énekei között ott van a Süss fel nap, tudja, hogy ki volt Mátyás Király, Dobó István, Kossuth Lajos, vagy éppen hogy ki Hosszú Katinka. Magyarul írunk, olvasunk, beszélünk, álmodunk. Ezt semmilyen szerződés nem tudja elvenni tőlünk" - hangsúlyozta a politikus. Hozzátette, kinek-kinek a maga helyén kell helyt állnia, Csíkszereda önkormányzata pedig olyan város megteremtésén dolgozik, ahol pezseg az élet, pörög a gazdaság, zajlanak az események.



Borboly Csaba, Hargita Megye önkormányzatának elnöke úgy vélte: nem szabad szomorkodni az évfordulón, hiszen hitében, nemzettudatában megerősödött magyarság ünnepli az összetartozást a Kárpát-medencében. A politikus szerint bizalomra ad okot, hogy a nap folyamán három csíkszeredai iskolában ballagtak el székely népviseletbe öltözve, bizakodó lelkülettel a végzős diákok.



Az önkormányzat elnöke arra is kitért, hogy meg kell ismertetni a székelyföldi román közösséggel is a magyarság történetét, és azt, hogy a székelyek "nem jöttmentek" a szülőföldjükön.



Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő, a Kárpát-medencei külképviseletek tevékenységének összehangolásáért felelős miniszteri biztos arra emlékeztetett, hogy az elmúlt évtizedekben nem mindig volt olyan kormánya Magyarországnak, amelyik fontosnak tartotta a nemzeti összetartozást. Hozzátette: mindent meg kell tenni azért, hogy a jövő évi választásokon ne térjenek vissza a hatalomba azok az erők, amelyek 2004 decemberében a magyar állampolgárság kiterjesztésének megtagadására buzdítottak.



Székelyudvarhelyen a polgármesteri hivatal szervezett civilekkel közösen megemlékezést a városháza belső udvarán. A város vezetői a trianoni évfordulót ünnepnappá nyilvánító tavaly kihirdetett román törvény értelmében jártak el, mely kimondja: a helyi hatóságok logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújthatnak az évfordulón szervezett rendezvényekre.



Pálfi Kinga, a város alpolgármestere beszédében azt hangsúlyozta: a városnak nem szabad a múltba révednie, hanem folyamatosan kell építkezni, fejlődni, és hinni a közösség erejében.



A Szabad Emberek Pártja (POL) színeiben megválasztott alpolgármester kijelentette: az évfordulón a száz éve közzétett Kiáltó szóra, Kós Károly, Zágoni István és Paál Árpád által jegyzett kiáltványra is emlékezni kell.



"Az lesz a miénk, amit ki tudunk küzdeni magunknak. (...) Az élet nem vár. Az élet rohan" - idézte a kiáltványt.



A székelyföldi megemlékezéseket szavalatok, énekek tették ünnepélyessé.

MTI