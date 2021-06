Gálával ünnepelte századik születésnapját a birkózószövetség

2021. június 4. 20:51

Látványos gálával ünnepelte meg pénteken alapításának századik évfordulóját és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) megnyitását a magyar szövetség (MBSZ).

A csepeli Hollandi úton található akadémia tavaly átadott multifunkcionális csarnokában a produkciós színpadon zajlott a műsor, míg a díszszínpadon díjátadásokra került sor. Az esemény nyitányán Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes adta elő a Himnuszt, majd Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét játszották be a vendégeknek.



Németh Szilárd, az MBSZ elnöke köszöntőjében a sport szerepének fontosságát hangsúlyozta.



"Nekünk, magyaroknak különösen fontos a sport, nemzeti kultúránk legsikeresebb része. Ma, a nemzeti összetartozás napján is csak megerősíthetjük, hogy a nevelésben és a honvédelemben egyaránt kitüntetett szerepe van. Követendő eszményeket, hősöket tár a felnövekvő fiatal nemzedék elé, és egybeforraszt, összetartásra, összefogásra sarkall minden magyart" - mondta a sportvezető, hozzátéve, hogy a sport megmutatja az "áldozatvállalás, a kitartás és a kemény küzdelem értelmét".



Az elnök beszélt arról is, hogy a magyar kormány nemzeti ügynek tartja a sportot és stratégiai ágazatként kezeli, így a birkózás is korábban soha nem látott támogatást kap, amit a szövetség meg fog hálálni.



"Országszerte épülnek fel, újulnak meg a birkózócsarnokok, soha nem látott nagyságrendű működési és fejlesztési támogatást kapnak az egyesületek, szakosztályok, megépült az akadémia csepeli csarnoka, sorra rendezzük a nagy világversenyeket, elég csak a 2018-ban a nemzetközi szövetsége elnöke, Nenad Lalovic által minden idők legjobbjának nevezett budapesti világbajnokságra, vagy a legutóbbi európai olimpiai kvalifikációs tornára gondolni" - jelentette ki Németh Szilárd.



A szövetség vezetője beszédében a felidézte a magyar birkózás múltját, a szövetség 1921. március 16-i alapítását megelőző időket, így például az első, 1883-ban rendezett modernkori versenyt és az első szakosztály-alapítást 1893-ban, illetve az első birkózó olimpiai aranyérmet, melyet Weisz Richárd szerzett 1908-ban, valamint az MBSZ létrehozása óta elért sikereket.



"A mögöttünk hagyott évszázad során összességében 130 birkózónk 433 érmet szerzett világversenyeken a magyar nemzetnek. A sportágak hazai olimpiai örökranglistájának negyedik helyén pedig a 18 magyar birkózó 19 aranyérme helytállásunk legfényesebb bizonyítéka" - hangsúlyozta Németh Szilárd, aki valamennyi ötkarikás bajnokot név szerint kiemelt.



A szövetség Németh Szilárd szavai szerint a korábbi sikerek folytatásának érdekében hozta létre a KIMBA-t benne a kilencszőnyeges, környezetbarát csarnokkal, s reményét fejezte ki, hogy a kollégium építését is megkezdhetik hamarosan.



"Végezetül már most büszkék lehetünk arra, hogy a rendkívül erős nemzetközi mezőny és a nagyon lecsökkentett olimpiai kvóták világában hat magyar birkózó lesz ott Tokióban" - mondta Németh Szilárd, egyúttal kifejezte reményét, hogy a csarnokban az olimpiai bajnokok székei melletti üres székre egy új olimpiai bajnok neve kerülhet fel.



Az este során birkózólegendákról elnevezett díjat adtak át, és köszöntötték a tokiói játékokra kijutott magyar versenyzőket, Sastin Mariannát, Korpási Bálintot, Lőrincz Tamást, Lőrincz Viktort, Szőke Alexet és Muszukajev Iszmailt. A díjátadók között volt Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó és Teodorosz Hamakosz, a nemzetközi szövetség alelnöke is.



A látványos műsorban a Nemzeti Táncszínház produkcióját és a KIMBA sportolóinak bemutatóját is láthatták a vendégek. A rendezvény végén lelkipásztorok megszentelték a csarnokot, majd a szövetség vezetői megnyitották a Hall of Fame, a magyar birkózás hírességeinek avagy halhatatlanjainak csarnokát (MBHCS), s beiktatták az első tagokat.

MTI