Tőkés László: Trianon gyógyítására szövetkezünk

2021. június 4. 21:08

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Trianon gyógyítására szövetkezett - jelentette ki a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott nagyváradi rendezvényen Tőkés László, az EMNT elnöke.

A Partiumi Keresztény Egyetem belső udvarának Trianon-emlékjelénél tartott megemlékezésről az EMNT-elnök sajtóirodája juttatott el közleményt az MTI-hez.



Tőkés László visszatekintésében felidézte az elmúlt száz év "nemzetnyomorító" pillanatait, és az erdélyi magyarság jelenlegi sérelmeire is kitért. Hangsúlyozta: nem szabad hagyni, hogy az emlékezetpolitikát kisajátítsák az utódállamok többségi népei, a magyaroknak igenis, joguk van szembenézni a múltjukkal és kimondani az igazságot Trianon ügyében.



"Azért küzdünk, hogy saját honunknak érezhessük hazánkat, szembeszállva a kisantanti magyarellenes politikával, jogaink kivívásáért" - hangsúlyozta Tőkés László.



A politikus jogos elvárásnak tartotta, hogy a bukaresti kormányban szerepet vállaló Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) érje el annak a törvénynek a hatálytalanítását, amely tavaly ünnepnappá nyilvánította Romániában a trianoni döntés napját. Emlékeztetett rá: az országban ártatlan magyarok ülnek börtönben politikai elítéltekként. Az EMNT elnöke arra is kitért, hogy a győztes/legyőzött logikát meghaladó partneri viszonyra lenne szükség a román-magyar kapcsolatokban.



Csomortányi István, az EMNP elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke felszólalásában kijelentette: tanulni kell a múlt hibáiból, ha nem akarjuk ismét elkövetni azokat. Aggasztónak találta, hogy az erdélyi magyarság többet fogyott a viszonylagos, látszólagos szabadság három évtizede alatt, mint az azt megelőző hetven évben.



Felhívta a figyelmet arra, hogy ha tavaly a trianoni döntésnek volt centenáriuma, az idén a Kós Károly és társai által megfogalmazott "Kiáltó Szó" című, 1921-ben kiadott kiáltványnak van százéves évfordulója. A "Kiáltó Szó" az autonómia kivívását tűzte ki célul. Csomortányi István hangsúlyozta: e kiáltvány szellemében ismét magasra kell emelni az autonómia zászlaját, és mindent meg kell tenni, hogy ne teljesedjen be az a sors, amelyet Trianonban a magyarságnak szántak.



A nagyváradi rendezvény a Himnusz eléneklésével zárult.

Résztvevők a nemzeti összetartozás napján, a trianoni diktátum évfordulóján, a Sepsiszéki Székely Tanács által szervezett megemlékezésen Sepsiszentgyörgyön, 2021. június 4-én. MTI/Kátai Edit

MTI