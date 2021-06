Férfi vízilabda BL - Döntőben a címvédő Ferencváros

2021. június 4. 22:38

A címvédő Ferencváros bejutott a fináléba a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában: Varga Zsolt együttese a sorozat Belgrádban zajló nyolcas döntőjének pénteki elődöntőjében 14-12-re legyőzte az olasz Bresciát. A zöld-fehérek a szombati fináléban a nyolcszoros győztes, szintén olasz Pro Reccóval találkoznak.

Férfi Bajnokok Ligája, nyolcas döntő, Belgrád: elődöntő:

FTC-Telekom Waterpolo - AN Brescia (olasz) 14-12 (4-0, 4-6, 3-5, 3-1)



a magyar csapat gólszerzői: Varga Dé., Vámos 4-4, Jansik Sz. 2, Sedlmayer, Funtulisz, Zalánki, Constantin-Bicari 1-1

Fantasztikus első negyedet játszott a Ferencváros, amely úgy húzott el 4-0-ra, hogy a kapuban Vogel Somának nem is kellett nagy védéseket bemutatnia. Az olaszok görcsösen, amatőr hibákkal játszottak, a zöld-fehérek pedig kíméletlenül kihasználták ezeket. A játékrész végén Jansik Szilárd sokkolta a riválist, miután egy labdaszerzést követően kilenc másodperc alatt felúszott a labdával, majd a dudaszó előtti utolsó pillanatban egy fantasztikus ejtéssel betalált.



A második negyedben a játékvezetők komoly "hátszelet" biztosítottak a Brescia felzárkózásához: futószalagon kapták az olaszok az emberelőnyöket, melynek köszönhetően egy gólra jött fel a gárda. A Ferencváros Varga Dénes zsenialitásának és Vogel bravúrjainak köszönhetően kettőt tudott megtartani előnyéből.



A harmadik negyed elején az olaszok kevesebb, mint három perc alatt egyenlítettek, de Zalánki Gergő bombája miatt újból hátrányba kerültek, majd a másik balkezes magyar klasszis, Vámos Márton is "beköszönt". A rivális végül három másodperccel a negyed vége előtt egyenlített.



A zárófelvonás elején Varga újabb csodálatos távoli találattal jelentkezett, majd hosszú percekig nem született gól, az olaszok kevesebb mint két perccel a vége előtt egyenlítettek újra fórból. Az utolsó 120 másodpercben belül mindkét gárda elrontott egy-egy előnyt, Nicolas Constantin-Bicari azonban akcióból betalált 21 másodperccel a vége előtt. Az olaszok kapusukat felúsztatva támadtak az egyenlítésért, de a blokkon elhalt a kísérlet, és még Vámostól is belefért egy üres kapus gól.

korábban: Pro Recco (olasz)-CN Barceloneta (spanyol) 12-10 (2-4, 4-3, 4-1, 2-2)

az 5. helyért: Waspo Hannover (német)-Olympiakosz (görög) 10-8 (2-1, 4-2, 3-3, 1-2)

Jug Dubrovnik (horvát)-CN Marseille (francia) 16-13 (1-1, 6-4, 5-5, 4-3)

A szombati program:

a 7. helyért:

Olympiakosz-CN Marseille 13.00

az 5. helyért:

Waspo Hannover-Jug Dubrovnik 15.30

a 3. helyért:

CN Barceloneta-Brescia 18.00

döntő:

FTC-Telekom Waterpolo-Pro Recco 20.30



MTI