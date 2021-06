Kirúgták a Károliról a fideszeseket patkányozó egyetemi oktatót

2021. június 4. 23:16

A mai napon azonnali hatállyal megszüntette a munkaviszonyát a Károli Gáspár Református Egyetem Klein Tamás docensnek, az infokommunikációs tanszék helyettes vezetőjének – tájékoztatta a PestiSrácok.hu-t az egyetem kommunikációs igazgatósága. Ő az az oktató, akiről a portál kedden megírta: tanóráin politikai agitálást folytatott, és félreérthetetlenül lepatkányozta a Fideszt, a fideszeseket.

A PestiSrácok.hu birtokába került, 2019-ben rögzített hangfelvételen a Károli jogi karán infokommunikációs jogot oktató Klein Tamás több botrányos kijelentése hallható. Többek között azt mondja a diákjainak:

„A Lendvay utca környékén sok a patkány”.

Ismert, a Lendvay utcában van a Fidesz pártszékháza, tehát az üzenet egyértelmű: a fideszesek patkányok. Később Magyarország miniszterelnökét „főnöknek” gúnyolta, és azzal vádolta: azért nem áll ki vitázni, mert egyszer megégette magát. Klein Tamás szerint a közszolgálati televízióba „csak hülye ellenzéki megy be”. Ezután a konzervatív Demokrata hetilap olvasóit „perverznek” minősítette. Nem mellesleg: a Károli egyetemet bőkezűen támogató Magyar Nemzeti Bank elnökén, Matolcsy Györgyön is élcelődött egy sort.

Klein Tamás védelmébe vette Soros Györgyöt és az illegális migránsokat is. A hangfelvétel tanúsága szerint az elvileg infokommunikációs jogot oktató docens arról győzködte hallgatóit: a „sorosozás” és a „migránsozás” nem színvonal. A pártpolitika mellett Klein Tamás arra is kitért, hogy őt a Károli jogi karán szexuális ragadozóként ismerik, bár ahogy végigtekint a hölgyeken a teremben, ha kapcsolatra lépne velük, akkor az már pedofília is lenne.

Az első cikk nyomán a Károli egyetem közleményben tájékoztatta a PestiSrácok.hu-t arról, hogy vizsgálatot indítanak az ügyben. A vizsgálat tehát péntekre máris lezárult, és a jelek szerint megalapozottnak bizonyult mindaz, amiről beszámolt a portál. Jó hír: nincs helye egyetemeken pártpolitikai agitációnak, politikusok vagy szavazók dehumanizálásának, patkányozásnak.

magyarnemzet.hu; pestisracok.hu