Emlékérme a Nyári Olimpiai és a Nyári Paralimpiai Játékok tiszteletére

2021. június 4. 23:40

A Magyar Nemzeti Bank „XXXII. Nyári Olimpiai és XVI. Nyári Paralimpiai Játékok” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst és 2000 forintos színesfém emlékérmét bocsát ki a mai napon. A világ legnagyobb, legnézettebb sporteseménye kapcsán 1984 óta jelentet meg emlékpénzeket az MNB, de most először a paralimpiai sportolókat is reprezentálják az emlékérmék, melyeket Endrődy Zoltán iparművész tervezett – értesítette a Gondolát a Magyar Nemzeti Bank.

2021 nyarán Tokióban kerülnek megrendezésre a XXXII. Nyári Olimpiai és a XVI. Nyári Paralimpiai Játékok, melyek tiszteletére, valamint a magyar sportolói sikerek elismeréseként az MNB 10 000 Ft névértékű ezüst emlékérmét és annak 2000 Ft névértékű színesfém változatát bocsátja ki. Tokió immár másodszor ad otthont a világversenyeknek. Ez alkalommal új sportágak kerültek, illetve tértek vissza a versenyprogramba: a baseball/softball mellett a hullámlovaglás, gördeszka, sportmászás és karate az olimpiai, a vitorlázás és a 7 fős csapatból álló látássérült labdarúgás helyett a tollaslabda, valamint a taekwondo a paralimpiai számokat színesíti. A 2021. évi olimpiai játékokon 33 sportág 339 versenyszámában, mintegy 11 000 sportoló vesz részt. A Magyar Olimpiai Csapat a várakozások szerint 150-160 fős létszámban képviseli Magyarországot. A paralimpiai játékokon 540 versenyszámban 22 sportág legjobbjai mérik össze tudásukat. A magyar parasportolóknak 13 sportágban vannak kvalifikációs esélyeik, az előző évek eredményei alapján akár több sportágban is bajnoki címet szerezhetnek.

A „XXXII. Nyári Olimpiai és XVI. Nyári Paralimpiai Játékok” megnevezésű emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás a sportolói teljesítményekre, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk kerülendő. A rajtuk szereplő névérték ezen érmék gyűjtői értékének megőrzését szolgálja.

Az ezüst és a színesfém változatok azonos éremképpel kerülnek kibocsátásra, csak értékjelzésükben térnek el. Az emlékérmék, amelyeket Endrődy Zoltán iparművész tervezett, képi megjelenésükben a magyar olimpiai és paralimpiai csapatra hívják fel a figyelmet azon sportágak kiemelésével, amelyekben egyaránt sikeresek a magyar sportolók.

Az előoldal központi motívumaként ezért az ép és parasportban is sikersportágnak számító kajak, úszás és vívás absztrakt ábrázolása látható. A geometrikus síkokra bontott formákkal ábrázolt sportolók (kajakos, úszó és kerekesszékes vívó) a két magyar csapat együttműködését, integrációját hivatott jelképezni. A sportolók ábrázolását keretbe foglalja a MAGYARORSZÁG körirat, melynek végpontjait az érme szélén futó körvonal köti össze. A törvényes fizetőeszközök további kötelező éremképi elemei: a „10 000”, illetve „2000 FORINT” értékjelzés, a „2021” verési évszám és a mikroírásos biztonsági elemet is tartalmazó „BP.” verdejel is az előoldalon találhatóak. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás az emlékérmék hamisítás elleni védelmét segíti. Az emlékérmét tervező Endrődy Zoltán mesterjegye a kerekesszékes vívó ábrázolásától balra található – adja hírül a Gondolához eljuttatott MNB-jelentés.

