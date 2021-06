Peter Stöger a Ferencváros új vezetőedzője

2021. június 5. 11:53

Az osztrák Peter Stöger veszi át vezetőedzőként a Ferencvárosi TC labdarúgócsapatának szakmai irányítását.

A klub hivatalos közleménye szerint megbízatása szombattól lép életbe. Stöger a népligetiek honlapján elmondta: több országból volt ajánlata, és kifejezetten szeret "nagy, tradicionális egyesületeknél dolgozni, ahol van egyfajta különleges miliő és kifejezetten nagy szurkolói bázisa van az együttesnek".

"Valóban nagy feladat vár rám, én is láttam, ahogyan az együttessel a BL-ben szerepeltek. De úgy gondolom, hogy nagyon sikeres úton van a csapat, megvan a kellő önbizalma, ezért minden adott, hogy együtt is megfeleljünk a kihívásoknak" - nyilatkozta az 55 éves edző.

– A Ferencvárost mindenki ismeri Ausztriában, itt is tudják az emberek, hogy a leghíresebb és legnépszerűbb egyesület Magyarországon. Ami a jelent illeti, úgy gondolom, ez a klub életének egyik legsikeresebb időszaka. Nagy önbizalma van a csapatnak, amely a bajnokságot is megnyerte és a Bajnokok Ligájában is szerepelhetett. A mostani tökéletes lehetőség arra, hogy egy ilyen híres csapatot irányíthassak. A Ferencváros kapcsán meg kell említenem Nyilasi Tibor nevét is. Amikor még fiatal játékos voltam, emlékszem, Nyilasi éppen akkor távozott az Austria Wientől, amikor én odaérkeztem, és abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy én kaptam meg a 10-es mezszámát. Tibor a klub nagyon híres és népszerű játékosai közé tartozik, nagyon különleges volt számomra, hogy „az ő számában” szerepelhettem – nyilatkozta Peter Stöger a Fradi.hunak adott interjúban.

Peter Stöger jó név a futball világában Fotó: Fradi.hu

Stöger játékosként 65-ször szerepelt az osztrák válogatottban, 15 éves profi pályafutása során megfordult az Austria Wien, a Tirol Innsbruck és Rapid Wien együttesében is, a két bécsi csapattal összesen négy bajnokságot nyert és öt osztrák Szuperkupa-győzelmet aratott. Az Austria Wiennel háromszor lett Osztrák Kupa-győztes, a Rapiddal szerepelt a Kupagyőztesek Európa Kupájának döntőjében.

Edzőként 2005-ben kezdett el tevékenykedni, az Austria Wiennel rögtön Osztrák Kupát, majd második időszakában 2013-ban bajnokságot nyert. Utána Németországban tevékenykedett, ahol az 1. FC Köln gárdáját másodosztályú bajnokként segítette feljutáshoz, később pedig a hullámvölgyben lévő Borussia Dortmund élére került, amellyel végül negyediként zárt és Bajnokok Ligája-részvételt érő helyre vezényelt. Tavaly nyáron ismét az Austria Wien kispadját foglalta el, az alapszakaszt a nyolcadik helyen zárta a gárda, amely így az alsóházi rájátszásba került csupán, de a rájátszásban kiharcolta a nemzetközi kuparészvételt.

Szerhij Rebrov távozását hivatalosan pénteken jelentette be a Ferencváros. Az ukrán edzőnek még egy évig élt volna a szerződése, de amint azt Kubatov Gábor klubelnök május 19-én elmondta, Rebrov már február 10-én felmondott. A tréner 2018 augusztusa és 2021 májusa között 161 alkalommal ült a Ferencváros kispadján, a sorozatban elért három bajnoki cím mellett 2019-ben az Európa-liga, tavaly ősszel pedig a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepelt a népligetiekkel.

MTI - MNO