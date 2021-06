Múzeumok éjszakája - Színes programkínálattal készül a MANK

2021. június 5. 17:23

Színes programkínálattal készül a MANK a Múzeumok éjszakájára, a szervezők többek között művészeti foglalkozásokkal, tárlatvezetéssel és filmvetítéssel várják az érdeklődőket június 26-án a szentendrei helyszíneken - közölte a Magyar Alkotóművészeti és Nonprofit Kft. (MANK) szombaton az MTI-vel.

A Szent Iván napjához legközelebb eső szombaton országszerte kinyitják kapuikat a múzeumok és galériák, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel várják az érdeklődőket - olvasható a közleményben.

Mint írják, június 26-án egész nap színes foglalkozásokon vehetnek részt a MANK szentendrei galériáiba és a Régi Művésztelepre látogatók. Délelőtt a Nyomj egy műtárgyat! workshop alkalmával bárki kipróbálhatja a grafika, a nyomatkészítés és a sokszorosítás fortélyait. A foglalkozáson híres műalkotásokból inspirációt merítve készíthetők el a saját művek. Közben a Fő téri ÚjMűhely Galériában szabadtéri verses élményfestésre invitálják a szervezők az összművészet kedvelőit, ahol a magyar irodalom remekeit értelmezhetik át képzőművészeti alkotássá közösen festve, verseket hallgatva.

A felújított ÚjMűhely Galériában Keserü Ilona Szentendréhez köthető grafikái láthatók, melyek közt kiemelt helyet kapnak a Szentendrei Teátrum előadásaihoz is készített jelmez- és díszlettervei. A Jelmeztervek, szitanyomatok, rajzok Szentendréről és a 20. századból című tárlatot egész nap látogathatják az érdeklődők, a délutáni órákban pedig exkluzív tárlatvezetésen is részt vehetnek. A MANK Galériában Koós Gábor Szuvenír című kiállítása utolsó alkalommal látható a program részeként, ahol a grafikusművész egy teljes tér lenyomtatása által kísérletezik a háromdimenziós nyomatkészítéssel. A látogatók egész nap részt vehetnek egy interaktív közösségi installáció elkészítésében, ahol lerajzolhatják vagy leírhatják számukra, milyen is a fenntartható kreatív jövő - emlékeztet a kommüniké.

Az egész napos programsorozat filmvetítéssel záródik az ÚjMűhely Galéria belső udvarában, mely egy estére szabadtéri mozivá alakul át és ahol Bánki Ákos Tiltott absztraktok című filmjét tekinthetik meg a látogatók. Bővebb információk a www.alkotomuveszet.hu weboldalon találhatók - áll az összegzésben.

MTI