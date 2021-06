Kezdődhetnek Paks II. építési-gyártási munkálatai

2021. június 7. 10:48

Süli János meglátása szerint a magyar gazdaság újraindításában komoly szerepet kap a Paks II. projekt. A paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter a Magyar Hírlapnak adott interjúban kiemelte: Paks II. nélkül nincs olcsó áram, nincs fenntartható rezsicsökkentés és nincs hatékony klímavédelem. hirdetés Mint fogalmazott, „mind az engedélyeztetés terén, mind pedig a fizikai munkálatokban komoly mérföldkövek előtt állunk.”

Az Országos Atomenergia Hivatal várhatóan ősszel kiadja a nukleáris létesítési engedélyt, és ennek, valamint a tavaly megszerzett villamosipari létesítési engedélynek a birtokában megkezdhetők az új blokkok tényleges építési, gyártási, beszerzési és szerelési munkái. A munkálatok a felvonulási területen már számos helyszínen párhuzamosan haladnak: elkezdődött a betongyár és az acél- és betonacél összeszerelő üzem építése, az utolsó simításokat végzik két irodaépületen és a hozzá tartozó, a telephelyen dolgozók étkeztetését biztosító egyik konyhaépületen. Heteken belül beköltözhető lesz az Erőmű-beruházási Központ is.

A közeljövőben megkezdődhetnek az új atomerőmű földmunkái. Süli János arról is beszélt, hogy a projekt finanszírozását biztosító hitelszerződés Magyarország számára kedvezően módosul, hiszen „elég lesz 2031-ben megkezdeni a hitel tőketörlesztését, így ennek költségét már kitermeli az új erőmű. A módosítás a kamatszintet nem érinti, a hitel továbbra is bármikor előtörleszthető, a rendelkezésre tartási díj pedig a korábbinál rugalmasabbá válik”. Hozzátette, hogy Magyarország eddig minden számlát előtörlesztett, a beruházással összefüggésben nincs tartozása Oroszország felé. A miniszter kifejtette: bíznak abban, hogy az Európai Bizottság hamarosan a karbonsemleges, fenntartható energiatermelők közé sorolja az atomerőműveket is.

A bizottság égisze alatt működő Közös Kutatóközpont ugyanis néhány hete összefoglaló tanulmányában megerősítette: az atomenergia ugyanolyan fenntartható, mint az éghajlat-politikai uniós rendszertannak megfelelő többi, alapvetően megújuló energetikai technológia.

„Egyre nyilvánvalóbb, hogy az atomenergia képes szén-dioxid kibocsátása nélkül, tiszta villamos energiát szolgáltatni nagy mennyiségben, megfizethető áron, biztonságosan, ráadásul a megújuló energiaforrásokkal szemben jól tervezhetően, kiszámíthatóan” – hangoztatta Süli János, kijelentve, hogy az említett döntés is megerősítette, Magyarország jó úton jár.

InfoStart, MH, gondola