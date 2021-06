Burány Sándor a kínaiakon gúnyolódott az Országgyűlésben

2021. június 7. 14:28

Burány Sándor napirend előtt arról beszélt: szombaton megtelt a Kossuth tér, ahol az emberek Karácsony Gergellyel közösen követelték, hogy Budapesten magyar pénzből diákváros épüljön, ne kínai egyetem. Ez a campus a kínai termékek többségével ellentétben „nem kici, és nem olco” – fogalmazott a Magyarországon élő kínaiakon gúnyolódva a Párbeszéd képviselője. Burány kifogásolta, hogy a tüntetésen elhangzottakat bírálta a kínai nagykövet. Hangoztatta: a magyar külügy ennél kevesebbért, „például egy kapusedzőért” is kéretett már be nagykövetet. Szerinte a tüntetés hatására a kormány visszakozott a Fudan-beruházástól és most összevissza beszél.

– Fudan nem, de diákváros és kormányváltás lesz Magyarországon, az új miniszterelnököt pedig Karácsony Gergelynek fogják hívni – mondta Burány. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára válaszában hangsúlyozta: a baloldal politikai hisztériakeltést folytat a Fudan egyetemmel kapcsolatban, aminek már csak azért sincsen értelme, mert arról semmiféle döntés nem született, a folyamat még csak a tervezésnél tart.

– Dönteni a tervek elkészülte után, egy-két év múlva lehet csak – közölte Schanda Tamás. Szerinte ha fővárosi és kerületi vezetők nem ködszurkálásban, politikai bohóckodásban, utcatábla-avatókban gondolkodnának, akkor a tárgyalóasztalnál segíthetnék az előkészületeket, a koncepcióalkotás folyamatát. – Ha nem ezt teszik, akkor egy nagyszabású településfejlesztés helyszíne megmarad rozsdatemetőnek, szeméttelepnek vagy ahogy mostanában a baloldal nevezi, hatalmas méhlegelőnek – fogalmazott az államtitkár.

Leszögezte: Fudan a világ egyik legjobb egyeteme, amelynek több mint 4500 oktatója csaknem harmincezer hallgatót tanít, és kimagasló kutatási eredményekkel büszkélkedhet. Schanda Tamás álságosnak nevezte a baloldal Kína-ellenes fellépését, hiszen a világon mindenkinek érdeke az országgal való együttműködés, ezt bizonyította a járvány is, ami miatt az egész világ Kínától várt eszközöket, oltást a pandémia legyőzéséhez. Az államtitkár megismételte: a kormány nem akar a budapestiek akarata ellenére jót tenni velük, ezért támogatják, hogy a tervek elkészülte után a budapestiek népszavazáson dönthessenek a kérdésről.

