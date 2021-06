Szlávik János egészen biztos abban, hogy kell majd harmadik oltás

2021. június 7. 14:52

Szlávik János szerint nehéz most már meggyőzni azokat, akik eddig nem akarták magukat beoltatni, ami a számokban is megmutatkozik. Így aztán a várva várt hatmillió beoltottat is rendkívül nehéz lesz elérni, ami már egészen komoly teljesítmény lenne európai viszonylatban is – tette hozzá a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa a TV2 hétfő reggeli műsorában.

Még mindig vannak ugyanakkor olyanok, akik megváltoztatják a korábbi véleményüket és kérik az oltást. Harmadik oltás Arról, hogy "mire elég" ennyi, 5,5 millió oltott ember, lesz-e negyedik hullám, azt mondta: "van veszély, hiszen láthattunk olyan országokat, ahol körülbelül hasonló az átoltottság, és a mutánsok továbbra is azokat veszélyeztetik, akik nincsenek beoltva. Óriási járványra már nincs esély, az a bizonyos negyedik hullám ennyi beoltottnál olyan óriási nem lehet." Az infektológus főorvos ugyanakkor azt is leszögezte: biztos, hogy fog kelleni harmadik oltás, ám ezzel kapcsolatban még nincsenek adatok, tudományos bizonyítékok.

Szlávik János szerint más oltások jönnek, olyan mutánsok ellen is hatékony vakcinák, amelyekkel érdemes lesz majd a harmadik oltást is elvégezni. Azt mondta, az első vakcina után körülbelül hat hónappal lehet elgondolkodni azon, hogy legyen-e harmadik oltás - ezeket lesz érdemes alkalmazni.

Újrafertőződés

Leszögezte azt is, hogy valóban létezik az úgynevezett "egyéni áttörés", amikor a vírus egy beoltott személy védekezőrendszerén át tud törni, ez azonban "statisztikai tévedés" mennyiségű, ritka eset, és a másodszor fertőzött ember lehet, hogy észre sem veszi a vírus jelenlétét. Rámutatott arra is, hogy nem azért fordul elő az újrafertőződés, mert az oltást "rosszul csinálták", és az újrafertőződésnek semmi köze ahhoz, hogy kinek mennyi antitest van a vérében.

Nagyon-nagyon ritka, hogy egy oltott ember kórházba kerüljön és még annál is ritkább, hogy súlyos állapot alakuljon ki nála. Az első oltás csak rövid idejű védettséget ad, és ha valaki nem kapja meg az alacsony szintre a második oltást, akkor nem lesz tartós a védelem – mutatott még rá Szlávik János. Azt mondta, átesettség után az egy oltás is elég lehet, de az alkalmazási előiratban az szerepel, hogy két oltás kell.

Nyaralás

Ne menjünk olyan helyre, ahol tombol a járvány. "Ha viszont be vagyunk oltva és egy biztonságos országba utazunk, olyan átoltottsággal, mint itthon – tehát például Európába –, vagy olyan helyre, ahol még a magyarnál is jobb az átoltottság – például Izrael vagy az Egyesült Királyság – nyugodtan elmehetünk" - mondta a szakember.

InfoStart