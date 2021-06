Horvát Lili alkotása nyerte a filmfesztiválok New Vision díját

2021. június 7. 21:37

Horvát Lili nyerte Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjéért a Moving Images - Open Borders fesztiválhálózat újonnan alapított New Vision díját.

A valóság és képzelet határán játszódó romantikus alkotást egyedülálló filmes megközelítéséért díjazták. Horvát Lili személyesen vette át a díjat a Crossing Europe filmfesztiválon szombat este Linzben - közölte a Nemzeti Filmintézet hétfőn az MTI-vel.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült szerelmesfilm kiemelkedő sikert aratott itthon és külföldön egyaránt, Varsótól Chicagóig díjazták a nemzetközi fesztiválok és január végén az amerikai bemutató alkalmával kedvezően fogadták az Egyesült Államok filmkritikusai. Európa-szerte, Kanadában, Latin-Amerikában és Ausztráliában is látható lesz Horvát Lili filmje, hiszen a filmintézet már húsz forgalmazási területre értékesítette a mozifilmet.

A történet főszereplője Márta (Stork Natasa), a negyvenéves idegsebész, aki szerelmes lesz. Fényes amerikai karrierjét hátrahagyva visszatér Budapestre, hogy új életet kezdjen a férfival (Bodó Viktor). Ám Márta hiába vár a Szabadság-híd pesti hídfőjénél: a férfi nem jelenik meg a randevún. Márta kétségbeesetten a keresésére indul, de amikor rátalál, élete szerelme azt állítja: sohasem látta őt azelőtt.

A Poste Restante gyártásában készült romantikus dráma producere Csernátony Dóra, Miskolczi Péter és Horvát Lili, az operatőr Maly Róbert volt.

A Felkészülés... online megtekinthető a Filmión, műsoron lesz a Magyar Mozgókép Fesztiválon, és öt kategóriában - legjobb játékfilm, legjobb rendező, legjobb női főszereplő, legjobb forgatókönyv, legjobb vágó - jelölt a Magyar Mozgókép Díjakra.

A közlemény arról is beszámol, hogy a hétvégén véget ért linzi Crossing Europe fesztiválon a legjobb dokumentumfilm díját a Dér Asia és Haragonics Sára rendezésében készült Anyáim története nyerte.

Az ezután hazatérő briteknek már tíz napra kötelező karanténba kell vonulniuk, és saját költségükre két vírustesztet kell végeztetniük, ami egyenként 120 fontba, azaz, 46 ezer forintba kerül. Ám sokan így sem ússzák meg a visszautazással járó pluszkiadást.

Egy brit turista szerint is kiábrándító a helyzet, és nem biztos, hogy a biztosítás majd fedezi a költségeket.

„Ez szomorú a portugálok számára is, mi elmegyünk, miközben a bevételek 80 százalékát az utazási ágazat adja, ami egy helyi taxis szerint már most is veszteséges” – tette hozzá.

A portugál vállalkozókat is megdöbbentette, hogy Portugália alig három hét után ismét lekerült a biztonságos országok listájáról.

Már most mintegy 70 százalékos lemondásunk van a erre a hétre – mondta egy turistahajó tulajdonosa.

A brit egészségügyi miniszter, Matt Hancock az indiai vírusvariáns kockázatával indokolta a szigorítást, amelyet már Portugáliában is azonosítottak, és amely egyre komolyabb aggodalmakat okoz a szigetországban is. Az új fertőzések drámai megugrása, a napi esetek több mint fele már ehhez a variánshoz köthető.

A portugál hatóságok szerint a fertőzések aránya hasonló, mint az Egyesült Királyságban, sőt a legtöbb régióban kedvezőek a járványmutatók.

„Tiszteletben tartom a döntést, de ez nem igazságos. Az elmúlt hetekben jelentősen javult a portugál járványügyi helyzet. Lisszabon térségében volt egy kisebb kiugrás, Algarve-ben azonban egyáltalán nem. Az emberek maszkot viselnek és betartják a szabályokat. Felkészültünk a turisták fogadására” – mondta a tartomány parlamenti képviselője Cristóvão Norte.

António Costa portugál kormányfő is élesen bírálta a korlátozást, és felszólította Londont, hogy csatlakozzon az utazásokat megkönnyítő digitális igazolványok európai rendszeréhez.

Az európai uniós zöld útlevél tervezett bevezetéséig, július elsejéig már egy hónap sincs hátra, miközben még számos kérdést nem sikerült tisztázni.

MTI