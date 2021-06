Marco Rossi: A valaha volt legjobb formánkba kell kerüljünk

2021. június 8. 08:52

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kedden az Írország elleni, az Európa-bajnoki rajt előtti utolsó felkészülési mérkőzésen jobb játékot vár csapatától, mint a Ciprus elleni összecsapáson.

A mester – mlsz.hu

Az olasz szakember hétfőn a telki sajtótájékoztatón azt mondta, hogy napról napra, mérkőzésről mérkőzésre kell fejlődniük, hiszen az Eb rajtjára a "valaha volt legjobb formánkba kell kerüljünk".



A tréner megjegyezte, hogy jobb játékra van szükség az együttestől, mint pénteken a Ciprus ellen 1-0-ra megnyert összecsapáson, mindenképpen fejlődnie kell a taktikai elemekben, hiszen csak ebben az esetben lehet esély később az Európa-klasszis csoportellenfelei, a címvédő portugál, a világbajnok francia, valamint a német csapat ellen. Ugyanakkor hangsúlyozta: természetesen jóval magasabban jegyzett riválisokról van szó, így a jó eredményhez elengedhetetlen a szerencse, de ezt csak akkor érdemelhetik ki, ha folyamatosan megdolgoznak érte.



Marco Rossi kiemelte, a részben budapesti rendezésű kontinensviadalon 15 millió magyar figyeli majd őket, számukra pedig szeretnének örökre szóló élményt adni.



Az írek elleni összecsapással kapcsolatban megjegyezte, elsősorban labdabirtoklásban vár javulást tanítványaitól, akik ezen a téren sokat hibáztak Ciprus ellen - az okokokat tudja, de nem akarja nyilvánosságra hozni -, ezenkívül nem szabad az ellenfélnek átadni a kezdeményezés lehetőségét.



A kezdőcsapatról szólva a kapitány kijelentette, ezen a mérkőzésen nagyjából az a tizenegy fut majd ki a gyepre, amely várhatóan a portugálok elleni első Eb-találkozón is a csapatot alkotja, bár néhány helyen még szeretne egy-két dologra választ kapni. Hozzátette, szeretné látni az alapemberek teljesítményét, ugyanakkor Sallai Roland továbbra is izomsérüléssel bajlódik.



A játékosok közül ezúttal a Ciprus ellen büntetőt hibázó Nikolics Nemanja válaszolt az újságírók kérdéseire. A támadó elmondta, az írek elleni összecsapás ugyanolyan fontos számukra, mint a portugálok elleni csoportmérkőzés, hiszen sok mindent szeretnének még kipróbálni a kontinensviadal előtt.



Nikolics Nemanja ott volt a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon, és véleménye szerint a mostani együttes erősebb, hiszen az a gárda leginkább a védekezéssel foglalkozott, a mostani viszont képes lehet arra, hogy akár Franciaország, akár később vb-selejtezőn Andorra ellen is a saját játékát próbálja meg játszani.



A magyar-ír barátságos mérkőzés kedden 20 órakor a kezdődik a Szusza Ferenc Stadionban. A magyarok az Eb csoportkörében jövő kedden a címvédő portugálokat, négy nappal később a világbajnok franciákat fogadják a Puskás Arénában, június 23-án pedig a németek vendégei lesznek Münchenben.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI előtt:

Gulácsi - Lang, Orbán, Szalai A. - Fiola, Sigér, Kleinheisler, Nagy Á. - Holender, Nego - Szalai Á.



MTI